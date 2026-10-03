Прилетевшая в Шереметьево женщина могла родить уже мёртвого ребёнка

30-летняя женщина прилетела из Антальи, родила в туалете Шереметьево, а спустя несколько часов умерла в больнице от кровопотери. Теперь в трагедии появилась новая версия: ребёнок мог появиться на свет уже мёртвым, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Наталья отдыхала в Турции вместе с 11-летней дочерью от первого брака и 38-летним возлюбленным. Мужчина замечал округлившийся живот женщины, однако тему возможной беременности пара не обсуждала.

Трагедия произошла около 16:00 2 октября после возвращения семьи в Москву. Наталья почувствовала себя плохо и отправилась в туалет аэропорта, где родила ребёнка. Малыш не выжил, его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Именно она должна установить точную причину смерти.

При этом ранее распространявшаяся версия о том, что женщина якобы перекрыла новорождённому дыхание туалетной бумагой, сейчас не подтверждается. В первоначальном сообщении Life.ru писал о трагедии по тем данным, которые были известны на тот момент. Теперь обстоятельства гибели ребёнка уточняются.

Саму Наталью после родов экстренно доставили в больницу с сильным кровотечением. Спасти женщину не удалось — она скончалась от кровопотери. По информации SHOT, у неё был бизнес в сфере розничной торговли.

Уголовное дело расследует подмосковный Следственный комитет. Следователям предстоит восстановить обстоятельства родов и дождаться заключения экспертов, прежде чем станет возможно достоверно говорить о причине смерти младенца.

Ранее громкая история с родами произошла в аэропорту Антальи. Россиянка Екатерина Бурнашкина родила девочку в туалете и оставила её там. Ребёнка нашли живым. Позднее девушку освободили из турецкой тюрьмы, а малышку передали приёмной семье в России.