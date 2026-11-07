Принц Гарри, музыкант Элтон Джон и ещё четверо известных британцев пытаются добиться пересмотра судебного решения, которое грозит им расходами более чем на 50 миллионов фунтов стерлингов. После поражения в разбирательстве с издателем Daily Mail знаменитости обратились в Апелляционный суд за разрешением оспорить вердикт и назначенные выплаты. Об этом сообщает The Guardian.

Вместе с герцогом Сассекским и певцом обращение подали супруг Джона Дэвид Ферниш, актрисы Элизабет Хёрли и Сэди Фрост, а также баронесса Дорин Лоуренс. Представитель истцов заявил, что они считают решение юридически и фактически ошибочным. Оспорить знаменитости намерены как отклонение претензий к издательству Associated Newspapers, так и постановление о возмещении судебных расходов.

Финансовые последствия процесса уже оказались существенными. Ещё в августе Life.ru сообщал, что суд обязал Гарри, Джона и остальных участников разбирательства перечислить издателю Daily Mail около 9,5 миллиона фунтов, или 13 миллионов долларов. Это лишь первоначальный платёж, а окончательный размер компенсации судебных издержек предстоит определить отдельно. Дополнительную проблему создаёт возможная нехватка страхового покрытия для погашения всех требований.

Поводом для многолетнего конфликта стали обвинения в незаконном сборе конфиденциальных сведений. Истцы утверждали, что журналисты и привлечённые ими частные детективы прослушивали телефонные разговоры, перехватывали голосовые сообщения и добывали личную информацию обманным путём. Представители Associated Newspapers отрицали нарушения, указывая на законные источники журналистских материалов, включая знакомых знаменитостей, пресс-секретарей и ранее опубликованные сведения.

После 11 недель слушаний судья Мэттью Никлин вынес решение в пользу издательства. В постановлении объёмом 436 страниц он указал, что заявителям не удалось доказать применение незаконных методов. По мнению судьи, предположения о противоправном получении информации недостаточно, если существовали реальные способы узнать те же сведения законным путём.

Ранее Life.ru писал о победе Associated Newspapers в июле, после которой у принца Гарри не осталось других незавершённых судебных разбирательств с британскими таблоидами. До этого герцог добился успеха в процессе против Mirror Group Newspapers, связанном со взломом телефонов. Кроме того, в 2025 году News Group Newspapers урегулировала отдельный спор с ним, согласившись выплатить компенсацию и признав нарушения со стороны частных детективов, работавших на The Sun.

Между тем Гарри и его супруга Меган Маркл обвинили папарацци в слежке за их детьми возле школы в Великобритании. По словам представителя семьи, фотографы наблюдали за школьной территорией, заглядывали за ограждения и пытались следить за детьми во время занятий и перемен. Сотрудники охраны заметили двух мужчин и белый фургон. При проверке выяснилось, что автомобиль был арендован, а сами мужчины сотрудничали с европейским фотоагентством. После происшествия представители Сассекских вновь подняли вопрос защиты частной жизни несовершеннолетних.