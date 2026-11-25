Бывший подрядчик Пентагона Гэри Мошье заявил, что инопланетяне якобы уже живут среди людей и намерены заселить Землю. Своей теорией он поделился в беседе с британским изданием Daily Mail.

Мошье около 30 лет занимался разработкой вооружений для американского оборонного ведомства, после чего посвятил себя изучению НЛО. По его мнению, появление неопознанных объектов вблизи американских военных самолётов — намеренная демонстрация технологического превосходства внеземной цивилизации.

При этом отсутствие открытого противостояния с человечеством исследователь объясняет заинтересованностью пришельцев в сохранении Земли пригодной для жизни.

«Я считаю, что нас посетила инопланетная раса, главной целью которой является заселение Земли. Они пришли жить и процветать здесь», — заявил Мошье.

С появлением инопланетян он также связывает загадочные круги на полях и случаи увечья домашнего скота. По его версии, таким образом пришельцы пытаются привлечь внимание человечества к экологическим проблемам.