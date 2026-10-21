Приставы взыскивают с осуждённого убийцы Бекмансурова почти 27 млн рублей

Тимур Бекмансуров, приговорённый к пожизненному заключению за убийство шести человек в Пермском государственном университете, задолжал почти 27 миллионов рублей. Судебные приставы взыскивают с него компенсации морального вреда и процессуальные издержки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ФССП.

Общая сумма задолженности с учётом исполнительских сборов превышает 26,942 миллиона рублей. Основная её часть приходится на 13 исполнительных производств, открытых 15 августа 2023 года по решениям Пермского краевого суда. Одиннадцать из них связаны с возмещением морального вреда, ещё два — с судебными издержками в пользу государства.

По этим производствам с осуждённого взыскивают 26,926 миллиона рублей. Дополнительный долг появился в январе 2025 года, когда приставы возбудили ещё одно производство на сумму более 14,1 тысячи рублей процессуальных издержек и тысячи рублей исполнительского сбора. Сколько денег уже удалось получить, не уточняется.

Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском госуниверситете 20 сентября 2021 года. Тогда первокурсник юридического факультета пришёл в учебное заведение с ружьём и открыл огонь по людям. Шесть человек погибли, десятки получили ранения.