Приставы взыскивают с осуждённого убийцы Бекмансурова почти 27 млн рублей
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Тимур Бекмансуров, приговорённый к пожизненному заключению за убийство шести человек в Пермском государственном университете, задолжал почти 27 миллионов рублей. Судебные приставы взыскивают с него компенсации морального вреда и процессуальные издержки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ФССП.
Общая сумма задолженности с учётом исполнительских сборов превышает 26,942 миллиона рублей. Основная её часть приходится на 13 исполнительных производств, открытых 15 августа 2023 года по решениям Пермского краевого суда. Одиннадцать из них связаны с возмещением морального вреда, ещё два — с судебными издержками в пользу государства.
По этим производствам с осуждённого взыскивают 26,926 миллиона рублей. Дополнительный долг появился в январе 2025 года, когда приставы возбудили ещё одно производство на сумму более 14,1 тысячи рублей процессуальных издержек и тысячи рублей исполнительского сбора. Сколько денег уже удалось получить, не уточняется.
Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском госуниверситете 20 сентября 2021 года. Тогда первокурсник юридического факультета пришёл в учебное заведение с ружьём и открыл огонь по людям. Шесть человек погибли, десятки получили ранения.
Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в сентябре 2022 года родственники погибших потребовали от Бекмансурова 18 миллионов рублей компенсаций. В декабре того же года суд приговорил его к пожизненному заключению. Защита пыталась оспорить решение, однако в мае 2024 года Верховный суд России окончательно оставил приговор в силе. На заседании осуждённый добивался повторной экспертизы, ссылаясь на своё психическое состояние в момент преступления, но его доводы не изменили вердикт.
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