Бекмансуров перед кровавой бойней в пермском вузе изучал ошибки массовых убийц
Тимур Бекмансуров. Обложка © Life.ru
Приговорённый к пожизненному сроку Тимур Бекмансуров перед кровавой бойней в Пермском университете в 2021 году изучал ошибки других массовых убийц, чтобы их не повторить. Чтобы убить как можно больше человек, он купил дальнобойное охотничье ружье, боеприпасы, заряженные картечью на крупного зверя, следует из материалов суда.
«Бекмансуров показал, что давно планировал совершить массовое убийство людей, так как испытывал к ним чувство ненависти. Готовился к подобной акции. Подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки, при совершении массовых убийств», — сказано в документах.
Бекмансуров специально для нападения купить дальнобойное охотничье ружье, боеприпасы, заряженные картечью на крупного зверя и специальную экипировку, чтобы «увеличить убойную силу и поражающий эффект». Он также прошёл курс по обучению стрельбе и подробно изучил расположение аудиторий вуза. Убийца специально выбрал день, когда в вузе было наибольшее количество людей, и вёл прицельную стрельбу из ружья по скоплениям студентов, чтобы было больше жертв.
Напомним, что кровавая бойня в Пермском университете произошла 20 сентября 2021 года. Тимур Бекмансуров вошёл в здание вуза с ружьём и открыл огонь. Он убил шесть человек и ранил ещё 47. Напавшего обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен и перенёс несколько операций, ему ампутировали ногу. Бекмансуров вину признал. Его приговорили к пожизненному сроку.