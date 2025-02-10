Бекмансуров перед кровавой бойней в пермском вузе изучал ошибки массовых убийц

Приговорённый к пожизненному сроку Тимур Бекмансуров перед кровавой бойней в Пермском университете в 2021 году изучал ошибки других массовых убийц, чтобы их не повторить. Чтобы убить как можно больше человек, он купил дальнобойное охотничье ружье, боеприпасы, заряженные картечью на крупного зверя, следует из материалов суда.

«Бекмансуров показал, что давно планировал совершить массовое убийство людей, так как испытывал к ним чувство ненависти. Готовился к подобной акции. Подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки, при совершении массовых убийств», — сказано в документах.