Призывал калечить российских пленных: Стала известна цель якобы сорванного СБУ покушения

Служба безопасности Украины заявила, что якобы предотвратила покушение на главу «Первого добровольческого мобильного госпиталя» Геннадия Друзенко*. Сам он утверждает, что предполагаемого исполнителя задержали ещё около полутора месяцев назад, однако публично об этой истории стало известно только сейчас.

По версии СБУ, за Друзенко* якобы следил 19-летний житель Николаева. Украинская спецслужба утверждает, что молодой человек приехал в Киев, изучал маршруты Друзенко*, забрал из тайника пистолет и собирался застрелить его во время утренней прогулки с собакой в лесу. Реализовать этот план он, как заявляет СБУ, не успел — подозреваемого задержали.

Сам Друзенко* сообщил, что задержание произошло ещё полтора месяца назад, в день покушения на командира «Хартии» Игоря Оболенского.

Друзенко* в последнее время критиковал украинские власти и заявлял о собственных политических амбициях. В начале боевых действий он получил известность после слов о распоряжении кастрировать пленных российских военнослужащих, которых назвал «тараканами». Позднее Друзенко* извинился за это заявление.

В июле 2024 года российский суд заочно приговорил Друзенко* к 5,5 года колонии. В РФ он объвлен в розыск.