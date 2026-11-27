Василия Шукшина знала и любила вся страна, его фильмы собирали миллионы зрителей, а в героях его рассказов советские люди узнавали самих себя. Однако за успехом писателя, актёра и режиссёра стояла простая крестьянская женщина, которая практически не получила образования, пережила репрессии, войну и потерю близких, но сумела дать сыну возможность осуществить свою мечту. В преддверии Дня матери Life.ru рассказывает, какой была Мария Сергеевна Куксина и почему даже после смерти Шукшина она продолжала обращаться к нему в письмах.

Дважды осталась вдовой: каким было детство Василия Шукшина

Детство Василия Шукшина: как его мать Мария Куксина пережила репрессии, войну и самостоятельно растила детей? Фото © кадр из фильма «Печки-лавочки», режиссёр/сценарист Василий Шукшин

Мария Сергеевна родилась в 1909 году в алтайском селе Сростки в крестьянской семье. Она окончила всего два класса церковно-приходской школы, где научилась читать и писать, а уже в 17 лет вышла замуж за односельчанина Макара Шукшина. В 1929 году у супругов родился сын Василий, а спустя несколько лет на свет появилась дочь Наталья.

Однако в 1933 году жизнь семьи перевернулась. Макара Шукшина арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности и впоследствии расстреляли. Мария Сергеевна осталась одна с двумя маленькими детьми, причём будущий писатель до получения паспорта носил девичью фамилию матери Попов. Его отца посмертно реабилитировали только в 1956 году.

Незадолго до Великой Отечественной войны Мария Сергеевна вновь вышла замуж за односельчанина Павла Куксина, который принял её детей как родных. Казалось, что теперь женщина наконец сможет разделить с кем-то заботы о семье, однако второй супруг погиб на фронте, и ей снова пришлось самостоятельно растить сына и дочь.

Военные годы выдались особенно тяжёлыми. В семье Шукшиных вспоминали, как однажды Василий отправился в соседнюю деревню за картошкой и привёз на санках небольшую ёмкость с замёрзшими клубнями, которые дома всё равно натёрли и съели. Впоследствии воспоминания о голодном военном детстве и жизни алтайских крестьян найдут отражение во многих произведениях писателя.

Зачем мать Шукшина продала корову в 1954 году?

Мать Василия Шукшина: почему Мария Куксина продала корову ради поступления сына во ВГИК и помогала ему деньгами? Фото © Репродукция Фотохроника ТАСС

Прежде чем оказаться в столице, Василий Шукшин успел поучиться в автомобильном техникуме, поработать на заводе, отслужить на флоте и даже стать директором школы. Однако в 1954 году молодой человек решил отправиться в Москву, чтобы получить образование и связать свою жизнь с творчеством.

Денег на поездку у семьи не хватало, поэтому Мария Сергеевна решилась на отчаянный по меркам деревенской женщины поступок — продала корову, а вырученные деньги отдала сыну. Для крестьянской семьи корова была одним из главных источников пропитания, причём никаких гарантий того, что Василий сумеет поступить в столичный институт, у матери не было.

В итоге Шукшина приняли на режиссёрский факультет ВГИКа в мастерскую Михаила Ромма, однако на этом помощь матери не закончилась. Как рассказывали сотрудники музея писателя, Мария Сергеевна работала парикмахером и ежемесячно отправляла сыну по 200–300 рублей. Чтобы дополнительно заработать, она принимала клиентов даже у себя дома, где стригла и брила мужчин.

Как Шукшин отблагодарил мать и почему считал её своей учительницей

Василий Шукшин и его мать: как Мария Куксина повлияла на творчество писателя и какой подарок получила от сына? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Когда произведения Василия Шукшина начали публиковать, а его самого стали узнавать на улицах, он наконец получил возможность материально помогать матери, которая поддерживала его в трудные годы. В 1965 году на гонорар за роман «Любавины» писатель приобрёл для матери новый дом в родных Сростках, куда впоследствии и сам приезжал работать.

Несмотря на то что Мария Сергеевна окончила всего два класса школы, именно у неё Шукшин, по собственному признанию, учился писать рассказы. Он внимательно прислушивался к тому, как мать говорила о своих односельчанах, какие выражения использовала и как описывала события из собственной жизни. Так, в основу произведения «Сны матери» легла история, которую Мария Сергеевна сама поведала сыну.

Однако для самой Марии Сергеевны Василий, несмотря на всесоюзную известность, оставался прежде всего ребёнком, за которого она постоянно переживала. В письмах женщина расспрашивала его о самочувствии, беспокоилась, когда подолгу не получала ответа, отправляла семье мёд и просила сына беречь здоровье. Особенно сильно её тревожило пристрастие Василия к алкоголю, поэтому она уговаривала его отказаться от выпивки и не обижать супругу Лидию Федосееву-Шукшину.

Сам же Шукшин в последние годы жизни всё чаще задумывался о возвращении на Алтай, где хотел посвятить себя литературе и проводить больше времени рядом с матерью. В одном из писем, датированном 1972 годом, он признавался: «Сплю и вижу, как мы с тобой вместе живем». Однако осуществить эту мечту ему так и не удалось...

Почему мать Шукшина продолжала писать сыну после его смерти

Письма матери Василия Шукшина: почему Мария Куксина продолжала писать умершему сыну и отправлять послания на могилу? Фото © РИА Новости

2 октября 1974 года Василий Шукшин скоропостижно скончался во время съёмок фильма «Они сражались за Родину». Ему было всего 45 лет. Мария Сергеевна хотела, чтобы сына похоронили на Алтае, однако в итоге местом его последнего пристанища стало Новодевичье кладбище в Москве.

Из-за возраста и проблем со здоровьем женщина не могла регулярно приезжать на кладбище, поэтому за могилой Шукшина ухаживала Елена Лимарь, преподаватель Московского института иностранных языков. Она переписывалась с Марией Сергеевной, рассказывала ей о посещениях кладбища и старалась поддержать мать, потерявшую сына.

И тогда Мария Сергеевна стала отправлять в Москву письма, адресованные самому Василию. Она просила Елену относить их на кладбище и оставлять на могиле, где послания могли прочитать люди, пришедшие почтить память писателя. В этих письмах мать рассказывала о своей тоске и просила сына хотя бы явиться ей во сне. Шесть таких писем сохранились в фондах Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина. Впоследствии они вошли в сборник «С уважением к вам…», посвящённый переписке Марии Сергеевны.

Как прошли последние годы жизни матери Шукшина?

Судьба матери Василия Шукшина: как Мария Куксина жила после смерти сына и помогала сохранить память о нём? Фото © РИА Новости / Юрченко

После смерти Василия Мария Сергеевна стала хранительницей его памяти. Она принимала поклонников творчества сына, отвечала на многочисленные письма, пересматривала его фильмы и перечитывала произведения. Люди, которые никогда прежде не бывали на Алтае, приезжали в Сростки ради возможности поговорить с женщиной, воспитавшей любимого писателя. Но после 1972 года Мария Сергеевна жила в Бийске.

В июле 1978 года в доме, который когда-то приобрёл для неё сын, торжественно открыли музей. Первой в него вошла сама Мария Сергеевна, которая искренне недоумевала, почему люди приезжают издалека, чтобы посмотреть на обстановку обыкновенного крестьянского жилища.

17 января 1979 года Марии Сергеевны не стало. Она пережила Василия на четыре года и три месяца, а провожать её в последний путь вышло всё село. Сегодня в музее Шукшина хранятся рукописи писателя, его личные вещи, фотографии и письма матери, которая когда-то продала корову, чтобы отправить сына в Москву, а после его смерти продолжала отправлять туда письма, уже не ожидая ответа.

Когда ещё никто не знал имени Василия Шукшина, простая сельская женщина была готова пожертвовать собственным благополучием, лишь бы у её сына появилась возможность осуществить мечту. Ко Дню матери 29 ноября Life.ru рассказывает историю Дженнифер Баррето, которая сумела совместить материнство с осуществлением своей мечты и вошла в историю конкурса красоты.