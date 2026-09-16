Прокуратура требует ужесточить приговор блогерши Лерчек после её жалобы

Гособвинение направило возражения на апелляционную жалобу блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), добивающейся пересмотра вынесенного ей приговора. Об этом сообщил один из участников процесса.

Представители прокуратуры попросили Мосгорсуд изменить решение Гагаринского районного суда Москвы в соответствии с доводами апелляционного представления. Ранее надзорное ведомство уже обжаловало назначенное блогерше наказание.

Лерчек получила пять лет лишения свободы условно, штраф свыше 763 млн рублей и трёхлетний запрет на администрирование сайтов. Уголовное дело связано с незаконными валютными операциями и переводом за границу более 250 млн рублей, полученных от фитнес-марафонов.

При этом, по словам собеседника ТАСС, Чекалина пока не получила на руки копию обвинительного приговора.

31 июля Гагаринский суд Москвы в закрытом заседании вынес приговор Валерии Чекалиной. Блогерша не признала вину по делу о незаконных валютных операциях, связанных с реализацией её фитнес-марафонов. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763 573 551 рубля. Кроме того, в течение трёх лет Чекалиной запрещено продвигать свой бренд в интернете. Приговор был обжалован.

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура потребовала ужесточить наказание Лерчек. Теперь гособвинение настаивает на увеличении условного срока до шести лет и дополнительных ограничениях.