«Пугалка Трампа»: Как «адские санкции» США могут повлиять на Россию

Китай может временно приостановить закупки российской нефти, если Дональд Трамп применит против него новые вторичные санкции, считает научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако, по его словам, само одобрение законопроекта об «адских санкциях» ещё не означает их введения.

«Нужно ждать первой реакции самого Трампа. Я не исключаю, что это просто «пугалка». Ведь сами санкции никто не вводил — Трампу просто дали право их вводить», — отметил собеседник НСН.

По его оценке, американский президент может оставить документ инструментом давления, не прибегая к новым мерам. Основное противостояние Вашингтона сейчас связано с экономической конкуренцией с Пекином. Угрозы США также адресованы Индии.

Если санкции всё же затронут Китай, рассчитывать на то, что он просто проигнорирует их, не стоит. Американский рынок имеет большое значение для китайского экспорта, тогда как нефть можно приобрести у других поставщиков. Поэтому Пекин будет взвешивать последствия.

Для Москвы принятие документа стало неблагоприятным политическим сигналом, однако говорить о неизбежном серьёзном ущербе экономике пока рано. Российские участники рынка уже приспособились обходить часть действующих ограничений, заключил специалист.

Ранее в Палате представителей США одобрили порядок рассмотрения санкционного законопроекта. Его должны направить на подпись Дональду Трампу. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение американских законодателей недружественным шагом.