Путин 28 сентября работал допоздна
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Рабочий день президента России Владимира Путина 28 сентября завершился очень поздно. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Вчера очень поздно завершился рабочий график президента. После встречи с руководителями политических партий, прошедших в парламент, Путин отдельно провёл рабочие встречи с каждым из участников. Весьма и весьма поздно завершился вчера рабочий день», — сказал представитель Кремля.
Вчера Владимир Путин встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым, который доложил президенту о результатах работы госкорпорации. Затем глава государства провёл в Кремле встречу с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. После общей беседы Путин отдельно встретился с каждым из партийных руководителей.
Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня примет двух государственных деятелей Республики Сербской — премьер-министра Саво Минича и председателя правящей партии Милорада Додика. По словам представителя Кремля, встреча состоится в течение дня.
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