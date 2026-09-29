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Опубликовано 29 сентября, 09:35

Путин 28 сентября работал допоздна

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Рабочий день президента России Владимира Путина 28 сентября завершился очень поздно. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вчера очень поздно завершился рабочий график президента. После встречи с руководителями политических партий, прошедших в парламент, Путин отдельно провёл рабочие встречи с каждым из участников. Весьма и весьма поздно завершился вчера рабочий день», — сказал представитель Кремля.

Вчера Владимир Путин встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым, который доложил президенту о результатах работы госкорпорации. Затем глава государства провёл в Кремле встречу с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов. После общей беседы Путин отдельно встретился с каждым из партийных руководителей.

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Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня примет двух государственных деятелей Республики Сербской — премьер-министра Саво Минича и председателя правящей партии Милорада Додика. По словам представителя Кремля, встреча состоится в течение дня.

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Анастасия Никонорова
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