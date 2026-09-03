Путин: Компании добровольно внесли в бюджет России сотни миллиардов

Объём добровольных перечислений российского бизнеса в федеральный бюджет исчисляется сотнями миллиардов рублей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что точную сумму мог бы назвать министр финансов России Антон Силуанов, недавно вернувшийся со встречи глав финансовых ведомств стран G20 в США.

«Вот он вам назовёт точные цифры, если захочет. Я не знаю, я его заставлять не буду. Но речь идёт о сотнях миллиардов рублей», — сказал Путин.

К слову, к середине августа российский бизнес безвозмездно перечислил в казну 383,7 млрд рублей. Это примерно в полтора раза больше результата за весь 2025 год, когда объём таких поступлений составил 251,3 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос более чем вдвое. Основным источником поступлений в 2026 году стали добровольные взносы крупных российских предпринимателей, тогда как ранее значительную долю обеспечивали платежи иностранных компаний за уход с рынка.

Ранее Путин назвал текущий дефицит федерального бюджета некритичным. Президент напомнил, что периоды дефицита и профицита сменяют друг друга, а российский государственный долг остаётся одним из самых низких в мире. По его словам, бюджетные средства необходимо не просто сокращать, а рационально распределять по приоритетным направлениям.