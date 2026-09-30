Путин: Меры поддержки участников СВО нужно совершенствовать
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Систему поддержки участников СВО и их семей необходимо продолжать совершенствовать. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на первом заседании Госдумы IX созыва 30 сентября.
«Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости — повышению обороноспособности страны, сделать всё для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи», — сказал Путин.
Президент отметил, что значительная часть такой системы была сформирована депутатами предыдущего созыва. Новому составу нижней палаты, по его словам, следует продолжить эту работу.
Ранее Life.ru рассказывал, что с 2022 года Госдума приняла 164 закона, направленных на поддержку участников СВО, ветеранов и их семей. Позднее Путин утвердил единые базовые льготы для участников СВО по всей России, а в сентябре стало известно, что более 80 участников спецоперации предварительно могли войти в состав Госдумы IX созыва.
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