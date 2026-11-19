Размещение иностранных военных на территории Украины остаётся неприемлемым для Москвы. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистам в Шэньчжэне.

Глава государства обратил внимание, что Евросоюз продолжает обещать отправку своих войск на украинскую территорию. При этом вопрос полноценного вступления Украины в ЕС президент выделил отдельно, подчеркнув, что его должны обсуждать непосредственно Киев и Брюссель.

Позицию по иностранному военному присутствию Путин озвучивал и раньше. Так, 12 ноября во время встречи с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле президент назвал размещение зарубежных контингентов на Украине недопустимым. Он объяснил такую позицию угрозами национальной безопасности России.

За несколько дней до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о последствиях появления иностранных военных на Украине. По её словам, Москва будет расценивать размещение подобных сил как военную интервенцию вне зависимости от того, под эгидой какого объединения они прибудут.

Что касается европейской интеграции Украины, то ещё 4 июня Путин заявлял, что Россия не возражает против её членства в Евросоюзе. Вместе с тем он выражал обеспокоенность тем, что ЕС, по его оценке, постепенно превращается в военный блок. Президент тогда пояснил, что Москва не имеет претензий к экономическому сотрудничеству Украины с европейскими государствами.