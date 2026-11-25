Путин назвал способ оградить международную торговлю от политических потрясений
Путин: Расчёты в нацвалютах помогают защитить торговлю от политики
Обложка © Life.ru
Расширение расчётов в национальных валютах позволяет защитить международную торговлю и инвестиции от политических рисков и нестабильности мировых рынков. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом.
По словам российского лидера, Москва заинтересована в увеличении товарооборота и расширении ассортимента поставляемой продукции. Для этого Россия активно развивает устойчивые механизмы банковского сотрудничества с зарубежными партнёрами.
«Это позволяет надёжно защитить взаимную торговлю и инвестиции от негативного влияния мировой политической конъюнктуры и волатильности на глобальных рынках», — пояснил глава государства.
Напомним, султан Брунея прибыл в Россию с двухдневным государственным визитом. В этом году Москва и Бандар-Сери-Бегаван отмечают 35-летие установления дипломатических отношений. После переговоров в честь монарха состоится государственный приём в Грановитой палате Кремля.
Ещё 18 ноября Путин сообщил, что за пять лет доля доллара и евро в оплате российского экспорта сократилась с 85% до 9%. Президент объяснил эти изменения введёнными против России ограничениями, которые вынудили страну создать альтернативную финансовую инфраструктуру.
Больше новостей о международной торговле, финансовых рынках и валютных расчётах — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.