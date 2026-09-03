От месторождения до моря своим маршрутом: Путин дал старт работе нового порта «Эльга»

Президент России Владимир Путин дал старт работе нового угольного морского терминала «Порт Эльга» в Хабаровском крае. Объект мощностью 30 млн тонн в год стал морским звеном транспортно-логистического кластера компании «Эльга», связывающего одно из крупнейших угольных месторождений Якутии с побережьем Охотского моря.

Запуск состоялся 2 сентября в рамках XI Восточного экономического форума. Через новый терминал будет переваливаться уголь с Эльгинского месторождения, который доставляют к побережью по Тихоокеанской железной дороге, открытой годом ранее.

Порт расположен на мысе Манорский, на западном побережье Удской губы в Тугуро-Чумиканском районе. Ближайший населённый пункт — село Чумикан — находится примерно в 50 километрах. Территория и акватория терминала входят в границы морского порта Ванино.

Видео предоставлено Life.ru ООО «УК «Эльга»

Четыре причала и девять километров конвейеров

На терминале построены четыре грузовых причала, которые позволяют одновременно принимать до четырёх судов класса Panamax дедвейтом до 100 тысяч тонн. Каждый причал оборудован судопогрузочными телескопическими погрузчиками.

Суммарная мощность первой очереди составляет 30 млн тонн угля в год. В дальнейшем показатель планируется увеличить до 50 млн тонн.

В состав комплекса также входят железнодорожный грузовой фронт, автомобильная дорога, мост через реку Малый Джелон и конвейерная система протяжённостью более девяти километров. Всего в ней работают 29 конвейеров. В перевалке постоянно задействованы около 150 единиц мобильной техники.

«Строительство велось в отдалённой местности, где отсутствовала какая-либо инфраструктура, в непростых природно-климатических условиях, в зоне вечной мерзлоты, с очень сложной транспортной схемой. Доставка материалов, техники, рабочих — архитрудная задача, первые корабли разгружались на необорудованный берег», — рассказал главный исполнительный директор ООО «УК „Эльга“» Вадим Бугаев.

По его словам, в строительстве участвовали специалисты со всей страны, а запуск порта позволит компании выйти на запланированные показатели добычи и даст дополнительный импульс экономике Хабаровского края и Якутии.

Иностранным судам больше не нужно заходить в Ванино

На территории «Порта Эльга» начал работать постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России. Благодаря этому иностранным судам больше не требуется отдельно заходить в порт Ванино для прохождения пограничных процедур.

В компании рассчитывают, что это сократит время фрахта судов и снизит логистические издержки. Для швартовных операций порт располагает четырьмя буксирами, три из которых — собственные суда ледового класса Arc4. Терминал рассчитан на круглогодичную работу.

Отдельное внимание при строительстве уделили защите от угольной пыли. На морском грузовом фронте установлен ветрозащитный экран, конвейеры закрыты арочными укрытиями, штабели орошаются водяными пушками, а судопогрузчики оснащены удлинёнными хоботами. Сам уголь поступает в порт уже обработанным специальным антипылящим составом.

Проект реализован в статусе резидента ТОР «Хабаровск». К моменту запуска компания сообщила о создании в регионе 1134 рабочих мест. В перспективе, согласно справочным материалам проекта, развитие терминала может обеспечить около 3500 новых рабочих мест в Хабаровском крае.

«Порт Эльга» фактически завершает собственную логистическую цепочку от Эльгинского месторождения до моря. В сентябре 2025 года Путин дал старт работе Тихоокеанской железной дороги длиной 531 километр, связавшей Якутию с Хабаровским краем. Именно по этой магистрали уголь теперь поступает непосредственно к новому терминалу.