Путин: Россия и США продолжат сотрудничество по линии спецслужб
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Россия и США продолжат взаимодействие по линии спецслужб, президентских администраций и других ведомств. Об этом стороны договорились во время телефонного разговора 9 октября, следует из заявления президента РФ Владимира Путина.
«Подтверждена договорённость о продолжении <…> сотрудничества по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств», — говорится в опубликованном заявлении президента РФ.
После беседы Трамп объявил о договорённости с Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам президента США, Россия должна оперативно поставить более 300 тыс. тонн дизеля, ещё 500 тыс. тонн — в ноябре, а затем ещё 1 млн тонн. В дальнейшем объём может увеличиться ещё на 3 млн тонн в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих мощностей. Минфин США после этого выпустил временную генеральную лицензию, разрешающую необходимые операции с российским дизельным топливом. Владимир Зеленский раскритиковал ослабление ограничений и заявил, что считает такие решения без договорённостей ошибочными.
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