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Регион
Опубликовано 9 октября, 23:32

Путин: Россия и США продолжат сотрудничество по линии спецслужб

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Россия и США продолжат взаимодействие по линии спецслужб, президентских администраций и других ведомств. Об этом стороны договорились во время телефонного разговора 9 октября, следует из заявления президента РФ Владимира Путина.

«Подтверждена договорённость о продолжении <…> сотрудничества по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств», — говорится в опубликованном заявлении президента РФ.

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После беседы Трамп объявил о договорённости с Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам президента США, Россия должна оперативно поставить более 300 тыс. тонн дизеля, ещё 500 тыс. тонн — в ноябре, а затем ещё 1 млн тонн. В дальнейшем объём может увеличиться ещё на 3 млн тонн в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих мощностей. Минфин США после этого выпустил временную генеральную лицензию, разрешающую необходимые операции с российским дизельным топливом. Владимир Зеленский раскритиковал ослабление ограничений и заявил, что считает такие решения без договорённостей ошибочными.

Больше новостей о решениях европейских властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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