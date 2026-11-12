Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы, чтобы мир на Украине был вечным. Об этом глава государства сказал 12 ноября в Москве во время переговоров с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения дальнейших шагов по урегулированию украинского конфликта. В Кремль американские переговорщики прибыли с предложениями, которые Вашингтон предварительно согласовал с Киевом и европейскими партнёрами.

Нынешняя встреча стала продолжением двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. По итогам переговоров стороны принципиально договорились о масштабном обмене военнопленными.

Одной из ключевых тем остаются гарантии безопасности после возможного завершения конфликта. Американская сторона ранее сообщала о продвижении в этом направлении, но согласованная модель таких гарантий пока не представлена.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кушнер ещё до начала переговоров в ОАЭ говорил о готовности Путина к миру при определённых условиях. По словам американского переговорщика, Вашингтон пришёл к такому выводу после непосредственных контактов с российским президентом. При этом Кушнер признавал, что между участниками переговорного процесса сохраняются серьёзные разногласия.

В свою очередь, помощник президента Владимир Мединский связал перспективы мирного урегулирования с позициями Киева, Вашингтона и европейских государств. По его оценке, сторонам удалось приблизиться к миру, однако дальнейший результат зависит от решений всех участников процесса. Конкретных сроков достижения соглашения он не назвал.