Силы ПВО Минобороны России уничтожили ещё семь беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 3 ноября. С учётом новой группы общее число аппаратов, сбитых за вечер и ночь, достигло 53. Из них с начала суток уничтожены 25.

«Семь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал градоначальник в 02:02 мск.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр.

Ранее Life.ru сообщал, что вечером 2 ноября на подлёте к Москве уничтожили 46 беспилотников: сначала Собянин сообщил о восьми сбитых аппаратах, затем — ещё о десяти, а после — о 18. На местах падения обломков работали экстренные службы, сведений о пострадавших мэр не приводил.