ПВО сбила ещё семь летевших на Москву БПЛА, общее число достигло 53
Собянин сообщил об уничтожении 25 БПЛА ВСУ с начала суток 3 ноября
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Силы ПВО Минобороны России уничтожили ещё семь беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 3 ноября. С учётом новой группы общее число аппаратов, сбитых за вечер и ночь, достигло 53. Из них с начала суток уничтожены 25.
«Семь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал градоначальник в 02:02 мск.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр.
Ранее Life.ru сообщал, что вечером 2 ноября на подлёте к Москве уничтожили 46 беспилотников: сначала Собянин сообщил о восьми сбитых аппаратах, затем — ещё о десяти, а после — о 18. На местах падения обломков работали экстренные службы, сведений о пострадавших мэр не приводил.
Атаки отражали и в предшествующие ночи. По данным Минобороны РФ, в ночь на 2 ноября над российскими регионами и акваториями Чёрного и Азовского морей уничтожили 212 украинских БПЛА, а в ночь на 1 ноября — 235 аппаратов над 16 областями и Московским регионом.
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