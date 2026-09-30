ПВО сбила за день 123 дрона над Россией и Чёрным морем

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки отражались с 08:00 до 20:00 мск 30 сентября. Дроны перехватывали над Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Тюменской и Смоленской областями.

Кроме того, средства ПВО работали над Пермским краем, Московским регионом и Республикой Крым. Часть воздушных целей уничтожили над акваторией Чёрного моря.

Налёты беспилотников на российские регионы в последние дни происходят регулярно. Накануне, 29 сентября, Минобороны сообщало об уничтожении за день 21 украинского БПЛА. Их перехватывали над Белгородской и Курской областями, а также над Чёрным морем.

В ночь на 29 сентября силы ПВО сбили ещё 129 беспилотников. Тогда воздушные цели фиксировались над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Смоленской областями, Крымом и акваторией Чёрного моря.

Днём 30 сентября повышенные меры безопасности вводились и в регионах, которые редко фигурируют в подобных сводках. В Пермском крае действовали режим беспилотной опасности и план «Ковёр», из-за чего временно ограничивали использование воздушного пространства. Позднее Life.ru сообщал об отмене этих мер и возобновлении работы аэропорта Большое Савино.