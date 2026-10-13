Пьянство, вейпы и срыв пар: Кому могут закрыть перепоступление в вуз на пять лет

Студентам, отчисленным за нарушение дисциплины, могут запретить повторное поступление в тот же университет на пять лет. Ограничение, которое предлагает Минобрнауки, не затронет тех, кто ушёл по собственному желанию, не оплатил обучение или не справился с академическими долгами. О том, кто всё же рискует попасть под санкции, Life.ru рассказал юрист Эмиль Халимов.

«Речь идёт только о лицах, отчисленных в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Прежний вуз закроет для них приём на пять лет, остальные вузы доступны», — пояснил эксперт.

Халимов подчеркнул, что речь именно о новом приёме: условия восстановления после отчисления по инициативе образовательной организации вуз определяет отдельно.

Основания для дисциплинарного взыскания перечислены в части 4 статьи 43 закона «Об образовании». Это нарушения устава, внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и других локальных актов. В зависимости от обстоятельств студенту могут объявить замечание, выговор или отчислить.

По словам юриста, на практике поводом могут стать систематические пропуски, срыв занятий, оскорбления преподавателей и однокурсников — в том числе в учебных чатах, порча имущества и появление в нетрезвом виде. Сдача чужой работы или текста нейросети также может повлечь взыскание, если нарушает установленные вузом правила. Но каждый такой проступок не означает автоматического отчисления.

За курение или использование вейпа на территории образовательной организации, помимо дисциплинарной меры, возможен административный штраф от 500 до 1500 рублей по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ.

Отдельно Халимов разобрал требования к внешности. Вуз вправе устанавливать правила об одежде, учитывая мнение совета обучающихся. Однако незаконные локальные нормы, ухудшающие положение студентов, не применяются.

«Закон говорит именно об одежде, поэтому взыскание за цвет волос, татуировки или пирсинг имеет хорошие шансы на отмену», — считает юрист.

При этом требования безопасности — например, халат и закрытая обувь в лаборатории — необходимо соблюдать. Для ведомственных вузов могут действовать специальные правила ношения формы.

Прежде чем назначить взыскание, университет должен письменно запросить объяснение студента. На ответ даётся три учебных дня. По действующему порядку наказание применяют не позднее месяца со дня обнаружения проступка и шести месяцев со дня его совершения, с предусмотренными документом исключениями при подсчёте сроков. За один проступок назначается одна мера. Во время болезни, каникул и академического отпуска применять взыскания нельзя.

«Неоднократность нарушений закон требует только для отчисления несовершеннолетних, взрослого студента могут исключить и за единичный тяжёлый проступок», — отметил Халимов.

Он посоветовал своевременно представить объяснение и документы об уважительных обстоятельствах. Взыскание можно обжаловать в комиссии вуза по урегулированию споров, а также в суде.

Ранее Life.ru сообщил, что Минобрнауки предложило запретить приём отчисленных за дисциплинарные нарушения студентов в прежний вуз. Проект предусматривает пятилетнее ограничение именно для повторного поступления в ту организацию, которая применила взыскание.