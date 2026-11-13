Почти 30% участников опроса среди первых покупателей складного iPhone Duo заявили, что вернули смартфон вскоре после приобретения. Новинка Apple разочаровала пользователей неудобным внешним экраном, отсутствием Face ID и особенностями складной конструкции. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.

В голосовании приняли участие около шести тысяч читателей. Примерно каждый третий выбрал вариант с возвратом устройства.

Одной из главных претензий стал слишком маленький внешний дисплей. Пользователи жалуются, что ради привычных действий приходится постоянно раскрывать смартфон. Некоторым также не понравился переход с распознавания лица Face ID на сканер отпечатков Touch ID. Другие остались недовольны камерами и весом устройства.

Отдельные вопросы вызвала надёжность шарнирного механизма. Один из владельцев рассказал, что во время поездки в пустыню Сахара внутрь смартфона попал песок. После этого аппарат перестал полностью раскрываться, а при попытке закрыть его приходилось прикладывать усилие. Очистить механизм самостоятельно мужчина не смог.

Несмотря на жалобы, говорить о провале новинки пока рано. Спрос на iPhone Duo остаётся высоким: новые заказы в некоторых регионах обещают доставить только в конце января 2027 года. Автор 9to5Mac предполагает, что часть покупателей изначально воспринимала дорогую раскладушку как эксперимент и воспользовалась возможностью вернуть её в течение 14 дней.

Ранее Life.ru рассказывал о первых серьёзных неисправностях iPhone Duo. Уже 24 октября появились сообщения о трещинах на внутренних дисплеях, причём один из аппаратов вышел из строя всего через шесть часов использования. Позднее владельцы пожаловались на зависания и проблемы с приложениями. Некоторые устройства переставали реагировать на прикосновения сразу после активации. На фоне жалоб Apple признала проблему с повреждением экранов и пообещала бесплатно заменить неисправные смартфоны. В компании уточнили, что дефект затронул небольшое количество аппаратов.