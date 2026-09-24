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Опубликовано 24 сентября, 08:38

Развлекательную часть конкурса в Нерюнгри отменят после смерти Сергея Соседова

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин/NEWS.ru

Конкурс красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока» в якутском Нерюнгри, ради которого Сергей Соседов приехал в город незадолго до гибели, начнётся с вечера его памяти. Развлекательную часть программы отменят. Об этом РИА «Новости» сообщили в Центре культуры и духовности имени А. С. Пушкина.

Вечер памяти музыкального критика состоится 25 сентября в 18:00 по местному времени — в 12:00 мск.

«В целом программа конкурса не изменится, но развлекательной части не будет», — рассказал собеседник агентства.

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Соседов должен был возглавить жюри «Жемчужины Дальнего Востока». Он приехал в Нерюнгри накануне мероприятия, однако 23 сентября произошёл несчастный случай: критик упал с лестницы в гостинице и получил тяжёлую травму головы. Его госпитализировали, но спасти 58-летнего журналиста не удалось. Похороны музыкального критика состоятся на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Дату прощания семья пока не назвала.

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ, работал музыкальным обозревателем и получил широкую известность благодаря телепроектам «Акулы пера», «Х-фактор», «Суперстар!» и «За гранью».

Критик Сергей Соседов умер после падения с лестницы в Нерюнгри
Критик Сергей Соседов умер после падения с лестницы в Нерюнгри

Ранее Life.ru рассказывал, что близкие Соседова не замечали у него серьёзных проблем со здоровьем незадолго до трагедии. Известие о смерти критика стало для окружения настоящим шоком.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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