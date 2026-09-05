Режим тишины для Уиткоффа и снижение числа дронов: что показала ночь 5 сентября
Минобороны доложило о 53 сбитых над Россией дронах после слухов о паузе в атаках
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Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь 5 сентября перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолётного типа на фоне слухов о паузе в атаках. Данные содержатся в сводке Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники были обнаружены над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областей. Также дроны сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.
В ночь на 5 сентября украинские СМИ сообщали, что ВСУ якобы получили распоряжение соблюдать режим тишины на линии боевого соприкосновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. На этом фоне выглядит странно, что в ночь на 4 сентября было сбито в 9 раз больше дронов — 490. Связывают режим тишины с тем, что Уиткофф и Кушнер направляются в Киев и Москву с предложением о прекращении конфликта.
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