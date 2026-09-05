Режим тишины для Уиткоффа и снижение числа дронов: что показала ночь 5 сентября

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь 5 сентября перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолётного типа на фоне слухов о паузе в атаках. Данные содержатся в сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники были обнаружены над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областей. Также дроны сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.