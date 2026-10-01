«Робкие слова не воплощаются в реальность»: Песков ответил на призыв Болгарии к диалогу с РФ

В Кремле положительно отнеслись к словам премьер-министра Болгарии Румена Радева о необходимости наладить диалог Евросоюза и НАТО с Россией. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что подобные высказывания звучали и прежде. По его словам, в них осторожно говорилось о том, что диалог стоит возобновить, несмотря на все имеющиеся противоречия и разногласия.

«Вот проявление такой политической воли на диалог — это очень положительные явления. Мы их отмечаем, фиксируем, но, к нашему сожалению, констатируем, что пока эти робкие слова не воплощаются в реальность...» — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, они никак не способны изменить общий настрой в Европе, который остаётся резко антироссийским и конфронтационным.

Прежде Радев отмечал дефицит средств ПВО в распоряжении Евросоюза, которых не хватило бы для передачи Киеву. Глава болгарского правительства констатировал, что европейские государства уже исчерпали свои резервы по поставкам Украине.