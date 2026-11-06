Россия симметрично ответила на высылку дипломатов из Венгрии — посол раскрыл детали
Посол Станиславов: Россия симметрично ответила на высылку дипломатов из Венгрии
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Россия симметрично ответила на высылку своих дипломатов из Венгрии. Как рассказал в интервью РИА «Новости» посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов, группа сотрудников венгерских дипломатических представительств покинула российскую территорию 14 октября.
Ответные меры затронули работников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Казани.
Дипломатический конфликт начался в сентябре, когда Будапешт потребовал выслать десять российских дипломатов. В ответ 1 октября МИД РФ объявил о высылке группы венгерских сотрудников. Теперь российский посол подтвердил, что это решение было исполнено.
Венгерская сторона объясняла свои действия предполагаемой деятельностью россиян, несовместимой с дипломатическим статусом. Глава МИД страны Анита Орбан при этом подчёркивала, что Будапешт не намерен разрывать отношения с Москвой и рассчитывает сохранить дипломатический диалог.
На фоне обострения отношений меняется и энергетическая политика Венгрии. Ранее Life.ru рассказывал о планах Будапешта полностью отказаться от российского газа к осени 2027 года. Власти страны изучают альтернативные маршруты поставок, в том числе через Хорватию и Грецию.
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