Россия симметрично ответила на высылку своих дипломатов из Венгрии. Как рассказал в интервью РИА «Новости» посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов, группа сотрудников венгерских дипломатических представительств покинула российскую территорию 14 октября.

Ответные меры затронули работников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Казани.

Венгерская сторона объясняла свои действия предполагаемой деятельностью россиян, несовместимой с дипломатическим статусом. Глава МИД страны Анита Орбан при этом подчёркивала, что Будапешт не намерен разрывать отношения с Москвой и рассчитывает сохранить дипломатический диалог.

На фоне обострения отношений меняется и энергетическая политика Венгрии. Ранее Life.ru рассказывал о планах Будапешта полностью отказаться от российского газа к осени 2027 года. Власти страны изучают альтернативные маршруты поставок, в том числе через Хорватию и Грецию.