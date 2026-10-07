Россиянам готовят единые рекомендации по питанию: Что изменится с 2027 года

В России к 2027 году планируют подготовить национальное руководство по питанию. Оно должно стать ориентиром как для врачей, так и для обычных граждан и объединить научно обоснованные рекомендации по формированию ежедневного рациона. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в обращении к участникам IV международного конгресса «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка».

По словам главы Минздрава, необходимость таких рекомендаций связана в том числе с ростом распространённости ожирения. За последние десять лет в России увеличилась заболеваемость как среди взрослых, так и среди детей.

Мурашко отметил, что ожирение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, а также как минимум 13 видов злокачественных новообразований и ряда других хронических неинфекционных заболеваний. При этом министр подчеркнул, что ожирение относится к модифицируемым факторам риска, а значит, на его распространённость и последствия можно влиять.

Одним из направлений этой работы остаётся профилактика. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в стране расширяется сеть центров здоровья, где оценивают факторы риска и дают персональные рекомендации по питанию, физической активности и другим составляющим здорового образа жизни.

Сейчас, по данным Минздрава, принципов ЗОЖ придерживаются около 11,5% россиян. К 2030 году этот показатель планируют увеличить в полтора раза. Но этот тезис для читателей Life.ru уже знакомый: в апреле Мурашко отдельно ставил такую задачу перед системой здравоохранения.

Новым же элементом станет именно единое руководство по питанию. В Минздраве рассчитывают, что документ поможет распространить научно обоснованный подход к повседневному рациону и станет практическим ориентиром для медицинских специалистов и населения.

Мурашко также напомнил, что профилактика ожирения не сводится только к питанию. Важны регулярная физическая активность, контроль массы тела и раннее выявление метаболических нарушений. Особенно значимым министр назвал формирование таких привычек с детства.

Ранее Life.ru сообщал, что Мурашко назвал ожирение одним из заболеваний, которые сильнее всего влияют на здоровье россиян. Тогда министр также подчёркивал необходимость раннего выявления нарушений.