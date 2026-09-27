Российский авиапром выходит в серию: Алиханов рассказал о выпуске гражданских самолётов
Алиханов: Россия последовательно развивает серийный выпуск гражданских самолётов
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Российские авиастроительные предприятия последовательно развивают серийное производство гражданских самолётов. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов заявил в видеопоздравлении с Днём машиностроителя.
«В авиастроении мы последовательно развиваем серийное производство гражданских самолётов», — сказал министр.
По словам Алиханова, Россия сейчас создаёт технологии, от которых будет зависеть дальнейшее развитие отечественной промышленности. Результаты этой работы уже видны на предприятиях: запускаются новые производства, осваивается современная техника и появляются новые направления.
Глава Минпромторга также отметил достижения других отраслей машиностроения. В частности, российские предприятия восстановили производство автомобилей во всех востребованных классах, в станкостроении работают более 400 компаний, а в стране освоен выпуск основных видов промышленных роботов.
Развитие серийного авиастроения идёт параллельно с подготовкой новых отечественных лайнеров к эксплуатации. Ранее Life.ru сообщал, что первые серийные МС-21 планируют поставить на линию Москва — Санкт-Петербург, а затем расширить географию их полётов на другие регионы России. При этом Росавиация рассчитывает завершить сертификацию импортозамещённого МС-21 в середине 2027 года, тогда как полностью российский SJ-100 должен пройти эту процедуру раньше — в первом квартале. Ещё один важный показатель спроса — на импортозамещённый SJ-100 уже заключены контракты более чем на 40 самолётов, причём портфель заказов расписан на три года вперёд.
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