Российский авиапром выходит в серию: Алиханов рассказал о выпуске гражданских самолётов

Российские авиастроительные предприятия последовательно развивают серийное производство гражданских самолётов. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов заявил в видеопоздравлении с Днём машиностроителя.

«В авиастроении мы последовательно развиваем серийное производство гражданских самолётов», — сказал министр.

По словам Алиханова, Россия сейчас создаёт технологии, от которых будет зависеть дальнейшее развитие отечественной промышленности. Результаты этой работы уже видны на предприятиях: запускаются новые производства, осваивается современная техника и появляются новые направления.

Глава Минпромторга также отметил достижения других отраслей машиностроения. В частности, российские предприятия восстановили производство автомобилей во всех востребованных классах, в станкостроении работают более 400 компаний, а в стране освоен выпуск основных видов промышленных роботов.