Госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев кратко пообщались перед торжественным приёмом в честь саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Беседа состоялась в Международном коммуникационном центре Шэньчжэня, где председатель КНР Си Цзиньпин организовал приём для участников форума. Рядом с Рубио и Дмитриевым находился вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

К этому моменту на мероприятие уже прибыли Владимир Путин и Дональд Трамп. Как ранее сообщал Life.ru, президенты России и США обменялись рукопожатиями и коротко поговорили в присутствии Си Цзиньпина. Американский лидер поинтересовался у российского коллеги, как у него дела.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит 18–19 ноября. В объединение входит 21 экономика региона, включая Россию, США и Китай. На 19 ноября запланирована первая трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

Ранее Life.ru рассказывал об участии Кирилла Дмитриева в переговорах Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча состоялась 12 ноября в Кремле после консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. Стороны обсуждали перспективы урегулирования украинского конфликта и формирование новой архитектуры безопасности в Европе. Российскую делегацию также представляли помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

При этом Уиткофф и Кушнер не приехали на нынешний саммит в Китай. По словам Дмитриева, оба первоначально должны были войти в американскую делегацию, однако остались работать с европейскими партнёрами. На 19 ноября у них запланированы переговоры в Берлине, где предполагается обсудить гарантии безопасности для Киева и восстановление украинской экономики.