Рука об руку с роботами: Россиянам назвали три инженерные профессии с большим будущим
Эксперт Третьяков спрогнозировал рост спроса на инженеров по роботизации в России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Промышленная автоматизация, робототехника и проектирование оборудования станут одними из самых перспективных инженерных направлений в России в ближайшие десять лет. Об этом Life.ru рассказал руководитель факультета инженерных решений Хекслет Колледжа Иван Третьяков.
На фоне развития технологий и изменений на рынке труда выбор будущей профессии становится всё более актуальным для школьников.
В ближайшее десятилетие спрос на инженеров специфических направлений в России будет во многом определяться задачами промышленности. Причём вне зависимости от конкретного пути, по которому пойдет её развитие, спрос на инженеров в целом будет только расти: предприятиям необходимо обновлять оборудование, автоматизировать производство и развивать собственные технологии.
Кроме того, российские компании всё острее ощущают необходимость снижать зависимость от зарубежных технологических решений. При этом на рынке труда уже сейчас не хватает квалифицированных инженерно-технических специалистов. В дальнейшем потребность в таких кадрах, по оценке эксперта, будет только увеличиваться.
Одними из наиболее востребованных станут инженеры по промышленной автоматизации. Они занимаются системами управления производственными линиями, настраивают контроллеры, датчики и программное обеспечение. По мере усложнения производства такие специалисты потребуются как для внедрения новых технологий, так и для обслуживания действующего оборудования.
Особенно высокий спрос на инженеров сохранится в машиностроении, металлургии, химической промышленности и энергетике. Однако эти отрасли традиционно требуют высокой квалификации персонала, прежде всего сотрудников, от которых зависит эффективность производства. Поэтому работодатели будут предъявлять серьёзные требования к профессиональной подготовке кандидатов.
Ещё одним перспективным направлением Третьяков назвал робототехнику и мехатронику. Российские предприятия постепенно расширяют применение промышленных роботов. На производствах всё чаще используют сварочные манипуляторы, комплексы для обработки деталей, автоматические сборочные линии и роботизированные логистические комплексы.
Важность роботизации признают и на государственном уровне. К 2030 году в России поставлена цель довести плотность роботизации до 145 роботов на 10 тысяч работников обрабатывающей промышленности. На первый взгляд внедрение таких технологий должно сокращать потребность в персонале, однако на практике предприятиям понадобятся инженеры, способные настраивать и обслуживать новое оборудование.
«Установка робота сама по себе не гарантирует прирост производительности. Робота нужно встроить в технологический процесс, настроить его взаимодействие с другим оборудованием и обеспечить бесперебойную работу», — пояснил эксперт.
Именно эти задачи предстоит решать инженерам по роботизации. Таким специалистам необходимы знания сразу в нескольких областях — механике, электронике и программировании. Без этих навыков невозможно обеспечить полноценную работу роботизированных производственных систем.
Не менее перспективной профессией Третьяков считает специальность инженера-конструктора. После ухода зарубежных компаний российская промышленность лишилась доступа ко многим инженерным решениям, которые предприятия использовали в ключевых отраслях. Часть импортного оборудования по-прежнему работает, однако срок его службы ограничен.
Компании учитывают эту ситуацию и активно вкладывают средства в разработку собственных технологий. По словам эксперта, эта тенденция набирает обороты, поэтому потребность в инженерах-конструкторах продолжит расти.
«Предприятиям нужны специалисты, способные проектировать новые станки и разрабатывать комплектующие. Навыки обслуживания, доработки уже функционирующей техники тоже не теряют своей актуальности», — подчеркнул Третьяков.
Получить необходимые навыки, по словам Третьякова, позволяют в том числе программы среднего профессионального образования (СПО). Обучение в колледже также может стать удобным способом начать карьеру в инженерной сфере.
Ранее Life.ru сообщал, что в ближайшие годы на рынке труда могут появиться специалисты по защите личных данных в интернете и управлению роботами. Учёные прогнозируют, что новые профессии будут развиваться на фоне распространения искусственного интеллекта, робототехники и технологий цифровой безопасности.
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