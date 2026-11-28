Промышленная автоматизация, робототехника и проектирование оборудования станут одними из самых перспективных инженерных направлений в России в ближайшие десять лет. Об этом Life.ru рассказал руководитель факультета инженерных решений Хекслет Колледжа Иван Третьяков.

На фоне развития технологий и изменений на рынке труда выбор будущей профессии становится всё более актуальным для школьников.

В ближайшее десятилетие спрос на инженеров специфических направлений в России будет во многом определяться задачами промышленности. Причём вне зависимости от конкретного пути, по которому пойдет её развитие, спрос на инженеров в целом будет только расти: предприятиям необходимо обновлять оборудование, автоматизировать производство и развивать собственные технологии. Иван Третьяков Руководитель факультета инженерных решений Хекслет Колледжа

Кроме того, российские компании всё острее ощущают необходимость снижать зависимость от зарубежных технологических решений. При этом на рынке труда уже сейчас не хватает квалифицированных инженерно-технических специалистов. В дальнейшем потребность в таких кадрах, по оценке эксперта, будет только увеличиваться.

Одними из наиболее востребованных станут инженеры по промышленной автоматизации. Они занимаются системами управления производственными линиями, настраивают контроллеры, датчики и программное обеспечение. По мере усложнения производства такие специалисты потребуются как для внедрения новых технологий, так и для обслуживания действующего оборудования.

Особенно высокий спрос на инженеров сохранится в машиностроении, металлургии, химической промышленности и энергетике. Однако эти отрасли традиционно требуют высокой квалификации персонала, прежде всего сотрудников, от которых зависит эффективность производства. Поэтому работодатели будут предъявлять серьёзные требования к профессиональной подготовке кандидатов.

Ещё одним перспективным направлением Третьяков назвал робототехнику и мехатронику. Российские предприятия постепенно расширяют применение промышленных роботов. На производствах всё чаще используют сварочные манипуляторы, комплексы для обработки деталей, автоматические сборочные линии и роботизированные логистические комплексы.

Важность роботизации признают и на государственном уровне. К 2030 году в России поставлена цель довести плотность роботизации до 145 роботов на 10 тысяч работников обрабатывающей промышленности. На первый взгляд внедрение таких технологий должно сокращать потребность в персонале, однако на практике предприятиям понадобятся инженеры, способные настраивать и обслуживать новое оборудование.

«Установка робота сама по себе не гарантирует прирост производительности. Робота нужно встроить в технологический процесс, настроить его взаимодействие с другим оборудованием и обеспечить бесперебойную работу», — пояснил эксперт.

Именно эти задачи предстоит решать инженерам по роботизации. Таким специалистам необходимы знания сразу в нескольких областях — механике, электронике и программировании. Без этих навыков невозможно обеспечить полноценную работу роботизированных производственных систем.

Не менее перспективной профессией Третьяков считает специальность инженера-конструктора. После ухода зарубежных компаний российская промышленность лишилась доступа ко многим инженерным решениям, которые предприятия использовали в ключевых отраслях. Часть импортного оборудования по-прежнему работает, однако срок его службы ограничен.

Компании учитывают эту ситуацию и активно вкладывают средства в разработку собственных технологий. По словам эксперта, эта тенденция набирает обороты, поэтому потребность в инженерах-конструкторах продолжит расти.

«Предприятиям нужны специалисты, способные проектировать новые станки и разрабатывать комплектующие. Навыки обслуживания, доработки уже функционирующей техники тоже не теряют своей актуальности», — подчеркнул Третьяков.

Получить необходимые навыки, по словам Третьякова, позволяют в том числе программы среднего профессионального образования (СПО). Обучение в колледже также может стать удобным способом начать карьеру в инженерной сфере.

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