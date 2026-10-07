Рябков назвал ключевой роль США в воздействии на Киев и Европу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва считает Соединённые Штаты ключевым игроком, способным влиять как на Киев, так и на европейские государства.

По словам дипломата, роль Вашингтона в этом вопросе для российской стороны очевидна.

«Конечно, ключевая роль Соединённых Штатов в плане воздействия на Киев, да и на европейцев, для нас тоже очевидна», — сказал Рябков журналистам в среду.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся контактов Москвы и Вашингтона по вопросам украинского урегулирования. Российская сторона в последние месяцы неоднократно подчёркивала, что считает позицию США одним из важных факторов дальнейшего переговорного процесса.

Ранее Рябков заявлял, что Москва рассчитывает на сохранение американского интереса к посредничеству. При этом он отмечал, что российская сторона видит расхождения между прежними договорённостями Москвы и Вашингтона и последующей линией американской администрации. В то же время замглавы МИД подчёркивал, что Россия не намерена прекращать контакты с США даже при разногласиях по украинскому вопросу. В июле он заявил, что Москва «ничего не сворачивает» и продолжит диалог с Вашингтоном.

Ранее Life.ru сообщал, что Рябков призвал США осознать свою ответственность за украинское урегулирование. Тогда дипломат заявил, что Москва готова со своей стороны двигаться к конкретным договорённостям.