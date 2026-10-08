Самое нервное время недели: Греф рассказал инвесторам, когда не стоит принимать решения

Глава Сбербанка Герман Греф назвал панику одной из главных ошибок российских частных инвесторов. По его словам, эмоциональные решения могут привести к серьёзным финансовым потерям, поэтому особенно опасно совершать сделки под влиянием слухов и резких колебаний рынка. Об этом он рассказал на инвестиционном форуме «Настоящее будущее».

«Первая ошибка, которую совершают люди, это паника. С одной стороны, эмоции это хорошая история, потому что мы получаем персонализированный опыт, но этот же опыт мешает нам в принятии решений», — пояснил банкир.

Особенно неудачным временем для поспешных сделок Греф назвал начало рабочей недели. По его наблюдениям, именно утром в понедельник инвесторы нередко теряют деньги, реагируя на появившиеся за выходные новости и рыночные слухи.

Справляться с эмоциями, по мнению Грефа, могут помочь ИИ-агенты. Однако такие инструменты тоже требуют осторожности. Как ранее рассказывал Life.ru, финансовый эксперт предупреждал об опасности передачи искусственному интеллекту полного доступа к брокерскому счёту.

Ещё одной распространённой ошибкой Греф считает недостаточное внимание к рискам. Он посоветовал инвесторам заранее оценивать возможные потери, определять собственную готовность к ним и распределять вложения между разными активами.

Кроме того, банкир призвал отказаться от сожалений об упущенной выгоде. Он сравнил инвестиции с посадкой дерева: даже если сосед сделал это 20 лет назад, начинать сегодня всё равно не поздно. Главное, по его мнению, не пытаться любой ценой наверстать упущенное.

Ранее Life.ru рассказывал о главных финансовых ошибках россиян. Эксперт предупредила, что покупка акций на последние деньги может обернуться вынужденной продажей активов по невыгодной цене. Она рекомендовала заранее формировать резерв на несколько месяцев жизни. Между тем Банк России сообщил о продолжении работы по восстановлению прав владельцев заблокированных иностранных активов. Конкретных сроков возвращения инвесторам доступа ко всем замороженным средствам регулятор пока не назвал.