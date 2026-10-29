Сборная России U-15 разгромила Камерун на турнире ФИФА

Юношеская сборная России U-15 разгромила команду Камеруна на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане. Россияне продолжат борьбу за 17–20-е места. Следующий матч команда проведёт позднее в четверг, 29 октября, против Перу.

Победа над камерунцами стала для подопечных Дениса Первушина седьмой на турнире. На групповом этапе россияне выиграли все пять встреч: у Судана — 12:0, Сьерра-Леоне — 7:0, Джибути — 13:0, Афганистана — 8:0 и Турции — 4:1. Команда заняла первое место в группе с разницей мячей 44:1.

Единственное поражение сборная потерпела в матче 1/16 финала против Мексики — 2:3. Россияне отыгрались со счёта 0:2, но пропустили решающий мяч в концовке. После этого команда лишилась шансов на главный трофей, однако продолжила выступление в нижней сетке плей-офф и обыграла Южную Корею — 4:1.