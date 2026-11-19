«Сегодня, максимум завтра»: В России призвали жёстко ответить на атаки Крымского моста
Эксперт Колесник призвал ВС РФ уничтожить все мосты Киева в ближайшие два дня
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Уничтожить мосты через Днепр в Киеве предложил военный эксперт, бывший депутат Госдумы Андрей Колесник на фоне сообщений о третьей за неделю атаке на Крымский мост. Свою позицию он изложил в разговоре с «Газетой.ru».
По мнению Колесника, российские ракетные войска способны нанести удары по всем переправам украинской столицы. Он призвал не откладывать возможный ответ на произошедшее.
«Наши ракетные войска в состоянии это сделать... Этот вопрос должен быть решён сегодня, максимум завтра», — заявил эксперт.
Колесник также обратился к жителям Украины, заявив, что действия руководства страны подвергают опасности всё население. По его оценке, атаки на Крымский мост должны повлечь серьёзный ответ со стороны России.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении конструкций Крымского моста в результате атак 16 и 17 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, а движение транспорта временно ограничили. Днём 17 ноября железнодорожное сообщение удалось возобновить по одному пути, пока на втором продолжались восстановительные работы. Ситуация вновь осложнилась 19 ноября. После очередной ночной атаки движение поездов по Крымскому мосту временно приостановили. В Минтрансе сообщили, что пострадавших нет, а специалисты оценивают нанесённый ущерб.
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