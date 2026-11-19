Уничтожить мосты через Днепр в Киеве предложил военный эксперт, бывший депутат Госдумы Андрей Колесник на фоне сообщений о третьей за неделю атаке на Крымский мост. Свою позицию он изложил в разговоре с «Газетой.ru».

По мнению Колесника, российские ракетные войска способны нанести удары по всем переправам украинской столицы. Он призвал не откладывать возможный ответ на произошедшее.

«Наши ракетные войска в состоянии это сделать... Этот вопрос должен быть решён сегодня, максимум завтра», — заявил эксперт.

Колесник также обратился к жителям Украины, заявив, что действия руководства страны подвергают опасности всё население. По его оценке, атаки на Крымский мост должны повлечь серьёзный ответ со стороны России.