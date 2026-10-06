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Опубликовано 6 октября, 10:35

Семь человек, включая ребёнка, пострадали при атаке БПЛА в Домодедове

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Семь жителей Домодедова, среди которых ребёнок, получили ранения в результате атаки беспилотников на Московскую область. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталёва.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Экстренные и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Последствия налёта зафиксированы по 33 адресам. Повреждения получили три многоквартирных здания, а также частные дома.

Кроме того, обломки БПЛА повредили воздушную линию электропередачи, из-за чего в Домодедове возникли перебои со светом. Специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения.

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При этой же массированной атаке беспилотников на Подмосковье погибли 20-летний мужчина и пенсионер, пострадали ещё 9 человек. Среди них были жители Домодедовского, Истринского и Волоколамского округов. Ранее Life.ru рассказывал обо всех последствиях налёта.

Больше новостей об атаках беспилотников, последствиях налётов и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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