Семь человек, включая ребёнка, пострадали при атаке БПЛА в Домодедове
Обложка © Life.ru
Семь жителей Домодедова, среди которых ребёнок, получили ранения в результате атаки беспилотников на Московскую область. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталёва.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Экстренные и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Последствия налёта зафиксированы по 33 адресам. Повреждения получили три многоквартирных здания, а также частные дома.
Кроме того, обломки БПЛА повредили воздушную линию электропередачи, из-за чего в Домодедове возникли перебои со светом. Специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения.
При этой же массированной атаке беспилотников на Подмосковье погибли 20-летний мужчина и пенсионер, пострадали ещё 9 человек. Среди них были жители Домодедовского, Истринского и Волоколамского округов. Ранее Life.ru рассказывал обо всех последствиях налёта.
Больше новостей об атаках беспилотников, последствиях налётов и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.