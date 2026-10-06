Семь человек, включая ребёнка, пострадали при атаке БПЛА в Домодедове

Семь жителей Домодедова, среди которых ребёнок, получили ранения в результате атаки беспилотников на Московскую область. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталёва.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Экстренные и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Последствия налёта зафиксированы по 33 адресам. Повреждения получили три многоквартирных здания, а также частные дома.

Кроме того, обломки БПЛА повредили воздушную линию электропередачи, из-за чего в Домодедове возникли перебои со светом. Специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения.