В немецкой Баварии начались работы по сохранению руин «Орлиного гнезда» Адольфа Гитлера, практически уничтоженного пожаром в конце октября. На вершину горы Кельштайн вертолётами доставляют строительные материалы, чтобы укрепить уцелевшие конструкции и защитить их от снега и дождя. Об этом сообщает региональный туристический союз Берchтесгадена.

На высоте 1834 метра уже установили башенный кран, детали которого 5 ноября поднял транспортный вертолёт Super Puma. С его помощью рабочие собираются смонтировать временную крышу над повреждённым зданием. Для доставки специалистов и материалов также задействуют исторический лифт, который частично возобновил работу после технической проверки 4 ноября.

Территория вокруг бывшего чайного дома полностью закрыта для посещения. Действует запрет на полёты беспилотников, а доступ к руинам разрешён только специалистам. Завершить основные работы по защите здания от зимней непогоды планируют к началу декабря.

Пожар произошёл вечером 23 октября. Когда спасатели добрались до расположенного в Альпах здания, огонь уже охватил практически всю постройку. В тушении участвовали около 200 сотрудников экстренных служб. От исторического сооружения остались преимущественно каменные стены, тогда как кровля и внутренние помещения оказались разрушены. Обошлось без пострадавших.

Кельштайнхаус возвели в 1937–1938 годах как представительский объект нацистского руководства. Сам Гитлер бывал там редко, используя для проживания расположенную ниже резиденцию Бергхоф. После Второй мировой войны здание сохранилось, а с 1952 года в нём работал горный ресторан. До пожара «Орлиное гнездо» оставалось одной из наиболее посещаемых достопримечательностей региона.

Ранее Life.ru сообщал о задержании 33-летнего жителя Берлина по подозрению в поджоге исторического здания. Мужчину обнаружили на мотоцикле на горной дороге, ведущей к «Орлиному гнезду». Он двигался навстречу пожарным и полицейским, направлявшимся к месту возгорания. Правоохранители остановили подозреваемого и доставили его для проведения следственных действий.

Позднее стало известно о помещении предполагаемого поджигателя в закрытое психиатрическое учреждение. По данным прокуратуры Траунштайна, судебно-психиатрическое обследование выявило признаки заболевания, которое могло повлиять на вменяемость мужчины. Следователи также начали проверять возможные политические мотивы произошедшего.