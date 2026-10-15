Школьная форма с токсичным сюрпризом: Роскачество нашло опасные вещества в брюках для мальчиков

В школьных брюках для мальчиков двух торговых марок обнаружили превышение допустимого содержания фенолов. Речь идёт о продукции Crazy Beaver и Roberto Balzini. Такие вещества могут вызывать раздражение кожи, аллергические реакции и головные боли, а при длительном воздействии оказывать токсическое действие на организм. Об этом говорится в исследовании Роскачества, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Всего специалисты проверили 21 бренд школьных брюк. Полностью соответствующими обязательным требованиям и повышенным стандартам признали изделия только двух марок — Kavalier new и «Три сезона».

Одной из самых распространённых проблем стала недостоверная информация о составе ткани. Нарушения выявили у 15 производителей. Вместо обещанных покупателям шерсти, хлопка и вискозы в изделиях нередко оказывался более дешёвый полиэстер.

Особенно отличились брюки Diphee. В карточке товара покупателям обещали шерсть, на этикетке значились хлопок, полиэстер и эластан, а лабораторный анализ показал совершенно другую картину: почти 79% синтетического полиэстера и около 21% вискозы. В Роскачестве назвали такую ситуацию двойным обманом потребителя.

Но неверные этикетки оказались не единственной проблемой. У 14 образцов выявили нарушения показателей воздухопроницаемости или способности ткани впитывать влагу. Такая одежда может хуже обеспечивать теплообмен, из-за чего ребёнок сильнее потеет и испытывает дискомфорт.

Худшую воздухопроницаемость продемонстрировали изделия Diphee, Neschool, Kapika и Modern Kids. Проблемы с поглощением влаги обнаружили, в частности, у Modernfeci, Roberto Balzini, Elite Choose и Meta Kids.

Ещё у 13 образцов возникли вопросы к документам и маркировке. Эксперты зафиксировали отсутствие необходимой документации, сведений о сертификатах в базе Росаккредитации, а также проблемы с кодами «Честного знака».

Большинство проверенных брюк были российского производства. Среди шести образцов из Китая и Киргизии обязательным требованиям соответствовал лишь один, однако и он не прошёл проверку по более строгим стандартам качества школьной формы.