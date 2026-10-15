Школьная форма с токсичным сюрпризом: Роскачество нашло опасные вещества в брюках для мальчиков
Роскачество: Школьные брюки 14 брендов не соответствуют нормам по составу ткани
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В школьных брюках для мальчиков двух торговых марок обнаружили превышение допустимого содержания фенолов. Речь идёт о продукции Crazy Beaver и Roberto Balzini. Такие вещества могут вызывать раздражение кожи, аллергические реакции и головные боли, а при длительном воздействии оказывать токсическое действие на организм. Об этом говорится в исследовании Роскачества, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
Всего специалисты проверили 21 бренд школьных брюк. Полностью соответствующими обязательным требованиям и повышенным стандартам признали изделия только двух марок — Kavalier new и «Три сезона».
Одной из самых распространённых проблем стала недостоверная информация о составе ткани. Нарушения выявили у 15 производителей. Вместо обещанных покупателям шерсти, хлопка и вискозы в изделиях нередко оказывался более дешёвый полиэстер.
Особенно отличились брюки Diphee. В карточке товара покупателям обещали шерсть, на этикетке значились хлопок, полиэстер и эластан, а лабораторный анализ показал совершенно другую картину: почти 79% синтетического полиэстера и около 21% вискозы. В Роскачестве назвали такую ситуацию двойным обманом потребителя.
Но неверные этикетки оказались не единственной проблемой. У 14 образцов выявили нарушения показателей воздухопроницаемости или способности ткани впитывать влагу. Такая одежда может хуже обеспечивать теплообмен, из-за чего ребёнок сильнее потеет и испытывает дискомфорт.
Худшую воздухопроницаемость продемонстрировали изделия Diphee, Neschool, Kapika и Modern Kids. Проблемы с поглощением влаги обнаружили, в частности, у Modernfeci, Roberto Balzini, Elite Choose и Meta Kids.
Ещё у 13 образцов возникли вопросы к документам и маркировке. Эксперты зафиксировали отсутствие необходимой документации, сведений о сертификатах в базе Росаккредитации, а также проблемы с кодами «Честного знака».
Большинство проверенных брюк были российского производства. Среди шести образцов из Китая и Киргизии обязательным требованиям соответствовал лишь один, однако и он не прошёл проверку по более строгим стандартам качества школьной формы.
В марте 2026 года Роскачество уже сообщало о превышении допустимого содержания фенолов в школьных брюках 12 брендов из 19 проверенных. Тогда нарушения выявили в том числе у «Трёх сезонов», «Полишинеля», Modernfeci и других производителей. На фоне проблем с качеством детской одежды Роспотребнадзор также предупредил о рисках, связанных с применением нового ГОСТа на школьную форму. Ведомство обратило внимание на возможное появление некачественной продукции и вопросы к процедуре сертификации. Сам стандарт действует с июля 2025 года и устанавливает требования к характеристикам школьной одежды, включая свойства тканей.
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