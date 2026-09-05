Шла к улице 100 лет: Пижама на выход требует больше усилий, чем деловой костюм

Пижама исторически сочетает два разных статуса — домашней и публичной одежды, поэтому её появление в городском гардеробе стало результатом длительного процесса. Об истории трансформации и тонкостях современных пижамных аутфитов рассказал Life.ru ректор МХПИ Алексей Егоров.

По словам эксперта, само слово «пижама» пришло из персидского языка и буквально означает «одежда для ног». Изначально так называли свободные штаны на шнурке, распространённые в Южной и Западной Азии. Британские колониальные офицеры привезли этот предмет гардероба в Европу, где он приобрёл двойственное значение: с одной стороны, воспринимался как экзотическая диковина, с другой — как строго приватная вещь, которую не принято демонстрировать посторонним.

Все следующие сто лет истории этого предмета одежды — это, по сути, история того, как он постепенно находил себе разрешённые публичные пространства, одно за другим. Алексей Егоров Ректор МХПИ

Первым таким местом стал не город, а курортный пляж. В 1920-х годах Коко Шанель создала пляжную пижаму — комплект из свободных брюк и куртки из шёлка или джерси, позволявший женщинам свободно двигаться и загорать. Пляж сыграл роль буфера — полупубличного пространства со своими правилами, где удобная одежда уже не вызывала отторжения, хотя появиться в ней в офисе или на званом ужине всё ещё было неприемлемо.

Следующий этап трансформации связан с высокой модой. В 1960-х годах итальянский дизайнер Ирен Голицына представила пижамы-палаццо: широкие вечерние брюки сложного кроя из дорогих тканей, часто с вышивкой. В таких нарядах голливудские актрисы выходили в свет и появлялись на страницах глянцевых журналов. К этому моменту пижама окончательно утратила статус нижнего белья и превратилась в вечерний наряд для взыскательной публики. От пляжной версии Шанель до палаццо Голицыной прошло почти 40 лет — легитимация происходила через цепочку последовательных разрешений.

По мнению профессора, аналогичную буферную функцию в XXI веке выполнила удалённая работа. Видеозвонок стал современным аналогом пляжа Шанель: полупубличное пространство, где человек находится дома, но общается с коллегами, причём собеседники видят лишь верхнюю часть тела. Именно в этом ограниченном формате домашняя рубашка получила право быть увиденной посторонними, оставаясь при этом удобной.

Без этого промежуточного этапа переход от одежды для сна к городскому образу проходил бы значительно сложнее. Людям необходим был контекст, позволяющий привыкнуть к новому формату постепенно. Однако выход пижамы за пределы квартиры обнажил любопытное противоречие. Интерес к комфортной одежде обычно объясняют стремлением к естественности, но на улице требования к ней становятся парадоксально строгими.

«Городские гиды по ношению пижамы сходятся в одном: на вещи не должно остаться ни единого следа того, что в ней действительно спали. Ни замятин, ни катышков, ни вытянутого воротника», — подчеркнул эксперт.

Домашняя одежда становится частью городской моды именно тогда, когда с неё старательно стирают все признаки домашнего использования. Современный городской комфорт, по словам Егорова, — это не настоящая расслабленность, а её тщательно отрежиссированная имитация.

Эту тенденцию подтверждает и розничная статистика. Ритейлеры отмечают, что люди стали покупать одежду реже, но средняя стоимость покупки растёт. Домашняя одежда смещается из категории вещей, приобретаемых по остаточному принципу, в категорию осознанных инвестиций — подобно тому, как ранее это произошло с пальто и обувью.

Главное отличие нынешнего этапа — не сам интерес к комфорту, который был важен и во времена Шанель, и во времена Голицыной, а скорость изменений. Раньше путь от пляжа до подиума занимал десятилетия, сейчас между видеозвонком и городской улицей прошло всего несколько сезонов. Человек ежедневно проходил буферный этап дома, даже не замечая этого, поэтому процесс легитимации домашней одежды в публичной сфере оказался сжат до предела.

Кстати, каждый шестой россиянин предпочитает спать без одежды, однако большинство выбирает пижаму или другую домашнюю одежду. На комфорт во время сна влияет не только то, что человек надевает, но и температура в спальне, а также наличие партнёра рядом. В чём спят россияне, читайте в материале Life.ru.