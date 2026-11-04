Шок, но первому «Гарри Поттеру» уже 25: что фильм сделал лучше и что изменит сериал HBO Оглавление Как «Философский камень» вышел на экраны 25 лет назад Что фильм 2001 года сделал лучше Новый «Гарри Поттер» от HBO: что собираются изменить Фильм против сериала: сравнение Когда выйдет сериал «Гарри Поттер» и кто в нём играет Все фильмы о Гарри Поттере по порядку Частые вопросы 25 лет назад вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень». Чем он до сих пор хорош, что изменит сериал HBO, когда выйдет и кто в нём играет. Обложка © Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг

4 ноября 2001 года. Лондон. Кинотеатр «Одеон» на Лестер-сквер оформлен в виде школы Хогвартс из волшебного мира, созданного писательницей Джоан Роулинг. Автор книги присутствует на показе. На красной дорожке основной актёрский состав — взрослые люди в смокингах, а в центре внимания — трое детей. Мальчик в круглых очках, рыжий парень и девочка с пышными волосами. Тогда, 25 лет назад, никто из них ещё не знал, что через короткое время их будут узнавать в разных уголках планеты...

А теперь перенесёмся в 2026-й. На носу премьера сериала от HBO. Дата уже объявлена — 25 декабря. И это будет совершенно другая история. Не потому, что сюжет другой. Просто подход отличен. Давайте разберемся, почему фильм Криса Коламбуса до сих пор считается эталоном, и что нам готовит новый «Гарри Поттер».

Как «Философский камень» вышел на экраны 25 лет назад

Книга Джоан Роулинг вышла в 1997-м и стала бестселлером. После того как она начала набирать популярность, ею заинтересовались в Голливуде. В 1998 году (по другим данным — в 1999-м) Роулинг продала кинокомпании права на экранизацию первых четырёх книг. Сумма сделки составила примерно 1 миллион фунтов стерлингов (около 2 миллионов долларов по тогдашнему курсу). Права выкупила Warner Bros.

А потом началось самое интересное — кастинг. Знаете, сколько детей по всему миру пробовались на роль Гарри? Тысячи. Многие хотели, но боялись. Дэниел Рэдклифф, например, изначально вообще не хотел сниматься. Его родители были против, чтобы он бросил школу. Только после личного разговора с продюсером (и обещания, что съемки не помешают учебе) мальчик согласился. А вот Эмму Уотсон и Руперта Гринта нашли довольно быстро. Хотя, по слухам, Эмма прошла аж девять прослушиваний, прежде чем ее утвердили.

Чем новый «Гарри Поттер» отличается от «старого». Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг

В России фильм вышел позже — 21 марта 2002 года. И это был абсолютный бум. Кассеты с записью фильма засматривали до дыр, а каждый второй ребенок просил на Новый год волшебную палочку.

Картина собрала почти $975 миллионов в первом прокате. А после всех перевыпусков (включая китайский в 2020-м) общие сборы перевалили за миллиард. Но дело ведь не только в деньгах. Дело в том, как именно сняли этот фильм.

Что фильм 2001 года сделал лучше

Сейчас модно ругать старые экранизации за то, что они «вырезали половину книги». Мол, сериал HBO все исправит. Но у фильма Коламбуса есть несколько железобетонных козырей, которые сериалу будет очень сложно побить.

Кастинг, который «въелся в ДНК» зрителей

Это сейчас мы воспринимаем Алана Рикмана как единственного Снейпа, а Мэгги Смит — как безальтернативную Макгонагалл. А ведь в 2001-м это был риск. Но Коламбус собрал на площадке сливки британского театра и кино. Ричард Харрис трижды отказывался. Его 11-летняя внучка Элла пригрозила, что перестанет с ним разговаривать, если он не сыграет Дамблдора. Сам актёр пояснял: его смущало то, что роль подразумевала контракт на всю серию сиквелов, а ему уже был 71 год. Робби Колтрейн вообще идеально попал в образ. Джоан Роулинг лично выбрала Колтрейна: она отмечала, что он прочувствовал образ ещё до съёмок — читал книгу своему сыну и «расставлял акценты», почувствовав родство с Хагридом.

Почему «старый» «Гарри Поттер» стал классикой. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг

И главное — дети. Рэдклифф, Уотсон и Гринт не просто играли — они росли на экране. Вся эта химия между ними была настоящей. Нельзя, конечно, сказать, что вообще ничего не было в сценарии — просто живая игра актёров добавила нюансов сверх текста.

Музыка, которую невозможно забыть

Джон Уильямс создал для «Гарри Поттера» целый набор узнаваемых музыкальных тем-лейтмотивов. Самая знаковая из них — «Hedwig's Theme». Интересно, что изначально студия попросила композитора написать музыку только для промо-ролика, и именно эта тема так впечатлила режиссёра Криса Коламбуса, что он взял её за основу всего фильма. Уильямс использовал редкий инструмент — челесту (её звучание напоминает музыкальную шкатулку), и в сочетании со скрипками это действительно передало ощущение магии и лёгкости. Позже композитор развивал эти мотивы в первых трёх фильмах («Философский камень», «Тайная комната», «Узник Азкабана»).

Уильямс создал звуковой код франшизы. И сериалу придется либо оставить эту тему (что странно), либо пытаться написать что-то не хуже. Второе — почти невыполнимо.

Практические декорации и реквизит

Когда смотришь «Философский камень» сейчас, он не выглядит устаревшим. Знаете почему? Потому что Большой зал, Косой переулок и хижина Хагрида — это реальные физические объекты. Декорации строили в павильонах студии Leavesden (кстати, там сейчас находится музей франшизы). Никакой зеленой стены с нарисованными замками. Актеры ходили по настоящему камню, трогали настоящие книги, пили из настоящих кубков. Да, в каких-то сценах (например, для некоторых общих планов или сложных комбинаций) использовали хромакей (зелёную/синюю экранную подложку). Но во многих случаях актёры снимали сцены на фоне реальных декораций, а CGI применяли точечно — чтобы добавить детали (парящие свечи, магические эффекты, несуществующие элементы архитектуры), а не заменить весь фон. Осязаемость мира — вот что дает фильму фору. CGI в 2001-м был слабее нынешнего, поэтому создателям приходилось выкручиваться. И это пошло картине только на пользу.

Как Крис Коламбус снимал «Гарри Поттера». Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг

Детская интонация и правильный хронометраж

Коламбус снял сказку. Не мрачный триллер, не социальную драму, а именно детскую сказку. С теплым светом, добрыми шутками и волшебством на каждом углу. Сериал HBO, судя по трейлеру, пытается сделать картинку более «взрослой» и холодной. И в этом есть риск. Первая книга — это же восторг ребенка, который узнал, что он волшебник. А не депрессия подростка.

Плюс, фильм длится 2 часа 32 минуты. И за это время Коламбус умудрился рассказать историю от и до, не упустив ни одного важного эмоционального бита. Ритм просто идеальный.

Новый «Гарри Поттер» от HBO: что собираются изменить

Сериал не пытается переплюнуть фильм. Он просто идет другим путем. И это, пожалуй, правильно.

Один сезон — одна книга

Создатели официально заявили: каждая книга получит свой сезон. Восемь эпизодов на «Философский камень». Это примерно восемь часов экранного времени против двух с половиной. Значит, будет больше сцен в гостиной Гриффиндора, больше уроков, больше бытовых деталей.

Персонажи, которых вырезали

Наконец-то появится Пивз. Полтергейст, который в фильмах остался за кадром (сцены с ним вырезали). Его сыграет Питер Серафинович. Также в сериале обещают показать Чарли Уизли (старшего брата Рона), которого в полнометражках вообще не было. И это только те изменения, которые подтверждены официально.

Новое поколение актёров

Гарри — Доминик Маклафлин, Гермиона — Арабелла Стэнтон, Рон — Аластер Стаут. Дамблдор — Джон Литгоу, Макгонагалл — Джанет Мактир, Снейп — Паапа Эссиеду. Это не попытка сделать копию старого каста. Это новые люди, которые будут играть по-своему.

Кто сыграл в новом сериале о «Гарри Поттере». Фото © Кадр из сериала «Гарри Поттер», режиссёр Марк Майлод, сценаристы Франческа Гардинер, Джозефина Гардинер, Лора Нил и др.

Спорный визуальный стиль

Трейлер, который вышел 2 октября, вызвал бурю эмоций. Фанаты заметили, что картинка стала «тусклой» и слишком темной. Режиссер Марк Майлод (работавший над «Игрой престолов») известен своим мрачным стилем. Это не значит, что сериал будет плохим. Но это значит, что той самой «сказочной» атмосферы 2001 года в нем может не быть.

Мнение Гэри Олдмана

Актер, сыгравший Сириуса Блэка, считает, что сериал может превзойти фильмы. И его аргумент звучит логично: в кино слишком многое вырезали. По словам Олдмана, у сериала есть время, чтобы показать все так, как в книге. Это ожидание. Посмотрим, оправдается ли оно.

Фильм против сериала: сравнение

Формат: полнометражный фильм (2,5 часа) против восьмисерийного сезона (около 8 часов).

полнометражный фильм (2,5 часа) против восьмисерийного сезона (около 8 часов). Хронометраж: 152 минуты у Коламбуса против примерно 480 минут у HBO.

152 минуты у Коламбуса против примерно 480 минут у HBO. Режиссер: Крис Коламбус против Марка Майлода (выступает как ведущий режиссёр проекта).

Крис Коламбус против Марка Майлода (выступает как ведущий режиссёр проекта). Шоураннер: сценарий Стива Кловза против Франчески Гардинер.

сценарий Стива Кловза против Франчески Гардинер. Гарри Поттер: Дэниел Рэдклифф против Доминика Маклафлина.

Дэниел Рэдклифф против Доминика Маклафлина. Дамблдор: Ричард Харрис против Джона Литгоу.

Ричард Харрис против Джона Литгоу. Снейп: Алан Рикман против Паапы Эссиеду.

Алан Рикман против Паапы Эссиеду. Пивз: вырезан из фильма, появится в сериале.

вырезан из фильма, появится в сериале. Музыка: Джон Уильямс против неизвестного композитора (официально не объявлен).

Джон Уильямс против неизвестного композитора (официально не объявлен). Премьера: 4 ноября 2001 (Лондон) против 25 декабря 2026 (HBO).

Когда выйдет сериал «Гарри Поттер» и кто в нём играет

Премьера назначена на 25 декабря 2026 года. Показ пройдет на стриминге HBO Max. Шоураннером выступила Франческа Гардинер. Второй сезон уже официально продлен — об этом объявили в мае 2026 года, еще до выхода первого. Подробнее о выходе нового сериала читайте здесь.

Актерский состав первого сезона:

Гарри Поттер — Доминик Маклафлин.

Гермиона Грейнджер — Арабелла Стэнтон.

Рон Уизли — Аластер Стаут.

Альбус Дамблдор — Джон Литгоу.

Минерва Макгонагалл — Джанет Мактир.

Северус Снейп — Паапа Эссиеду.

Хагрид — Ник Фрост.

Квиррелл — Люк Таллон.

Филч — Пол Уайтхаус.

Олливандер — Антон Лессер.

Флитвик — Уорик Дэвис.











Кто кого играет в сериале и как новый каст смотрится рядом с оригиналом — в нашем материале «Гарри Поттер и жалкая пародия: сравниваем неповторимый оригинал с актёрским составом 2026 года».

Все фильмы о Гарри Поттере по порядку

«Гарри Поттер и философский камень» (2001). «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002). «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004). «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005). «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007). «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009). «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» (2010). «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011).

Частые вопросы

Когда вышел первый фильм о Гарри Поттере?

Премьера прошла 4 ноября 2001 года в Лондоне. В России фильм вышел 21 марта 2002-го.

Когда выйдет сериал «Гарри Поттер» от HBO?

25 декабря 2026 года на платформе HBO Max.

Кто играет Гарри Поттера в новом сериале?

Доминик Маклафлин. Гермиону — Арабелла Стэнтон, Рона — Аластер Стаут.

Сколько сезонов будет в сериале?

Второй сезон уже продлен. Планируется, что каждая книга получит отдельный сезон, а весь цикл займет около десяти лет.

Сколько всего фильмов о Гарри Поттере?

Восемь. От «Философского камня» (2001) до «Даров Смерти. Части 2» (2011).

Двадцать пять лет — это много. Но для магии время не имеет значения. Фильм 2001 года навсегда останется теплой сказкой из детства. А сериал 2026-го подарит нам новое путешествие по знакомым коридорам. И это нормально. У нас может быть два Хогвартса. Главное, чтобы магия работала.

Авторы Андрей Соколов