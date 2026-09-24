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Опубликовано 24 сентября, 12:44

«Шпилька в адрес Трампа»: Американист раскрыл причины падения рейтинга республиканцев

Политолог Блохин: Для рейтинга Трампа война в Иране опаснее конфликта со СМИ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Война в Иране и вызванный ею топливный кризис создают для республиканцев перед ноябрьскими выборами в Конгресс гораздо больше трудностей, чем конфликт Белого дома с журналистами, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его мнению, судебное решение о возвращении корреспондентам CNN, MS NOW и Politico доступа в президентскую резиденцию не станет определяющим для голосования. Демократы постараются использовать эту историю против Дональда Трампа, однако сам по себе скандал не лишит его партию шансов на победу.

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«На самом деле данный вопрос не настолько масштабный. Решение суда — шпилька в адрес Трампа. Таких шпилек множество», — заявил американист в беседе с «Ридусом».

Помимо иранской войны и проблем с топливом, он назвал среди серьёзных вызовов неурегулированный конфликт на Украине. При этом политолог предложил учитывать, что на предстоящих выборах американцы будут голосовать за представителей партий, а не за образ Трампа.

Шанс республиканцев эксперт связал с мобилизацией наиболее преданных сторонников при акценте на миграционном кризисе. Демократы, по его прогнозу, будут привлекать избирателей обсуждением социальных проблем и экономических трудностей.

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Ранее Дональд Трамп объявил о запрете доступа в Белый дом для CNN, MS NOW и Politico, обвинив редакции в распространении недостоверных новостей. Однако СМИ обратились в суд, который временно приостановил запрет и обязал вернуть журналистам пропуска.

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Борис Эльфанд
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