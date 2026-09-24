«Шпилька в адрес Трампа»: Американист раскрыл причины падения рейтинга республиканцев

Война в Иране и вызванный ею топливный кризис создают для республиканцев перед ноябрьскими выборами в Конгресс гораздо больше трудностей, чем конфликт Белого дома с журналистами, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его мнению, судебное решение о возвращении корреспондентам CNN, MS NOW и Politico доступа в президентскую резиденцию не станет определяющим для голосования. Демократы постараются использовать эту историю против Дональда Трампа, однако сам по себе скандал не лишит его партию шансов на победу.

«На самом деле данный вопрос не настолько масштабный. Решение суда — шпилька в адрес Трампа. Таких шпилек множество», — заявил американист в беседе с «Ридусом».

Помимо иранской войны и проблем с топливом, он назвал среди серьёзных вызовов неурегулированный конфликт на Украине. При этом политолог предложил учитывать, что на предстоящих выборах американцы будут голосовать за представителей партий, а не за образ Трампа.

Шанс республиканцев эксперт связал с мобилизацией наиболее преданных сторонников при акценте на миграционном кризисе. Демократы, по его прогнозу, будут привлекать избирателей обсуждением социальных проблем и экономических трудностей.

Ранее Дональд Трамп объявил о запрете доступа в Белый дом для CNN, MS NOW и Politico, обвинив редакции в распространении недостоверных новостей. Однако СМИ обратились в суд, который временно приостановил запрет и обязал вернуть журналистам пропуска.