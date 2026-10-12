Синяк, кровоподтёк и «цветение»: Как наше тело хранит следы травм

То, что в быту называют синяком, в судебной медицине правильно называть кровоподтёком. Судмедэксперт, специалист по учебно-методической работе МАСЦ Пироговского университета Алексей Решетун рассказал Life.ru, как меняется такое повреждение и что по нему действительно можно установить.

По цвету кровоподтёка можно сориентироваться в давности его причинения, это не миф, но сказать конкретно, сколько прошло дней или даже часов, невозможно. Алексей Решетун Судмедэксперт, специалист по учебно-методической работе МАСЦ Пироговского университета

Кровоподтёк возникает при разрыве сосудов, как правило капилляров, с последующим излитием крови и её просвечиванием через кожу. Со временем организм начинает утилизировать скопившуюся в подкожной жировой клетчатке кровь. При этом меняется гемоглобин, из-за чего повреждение постепенно приобретает другой оттенок.

Именно этот процесс называют «цветением» кровоподтёка. Изначально он может быть красным или фиолетовым, а затем становиться желтоватым, зеленоватым или коричневатым.

При этом сроки изменения цвета нельзя использовать как точный календарь. На них влияют глубина расположения кровоподтёка, особенности кровеносных сосудов в конкретной части тела и другие индивидуальные факторы. Быстрее всего такие повреждения, по словам эксперта, меняются и исчезают на лице, а дольше всего могут сохраняться на спине.

Иногда кровоподтёк становится заметен не сразу после травмы. Если повреждение глубокое, кровь может постепенно накапливаться в подкожной клетчатке и начать просвечивать через кожу позднее.

«Как правило, кровоподтёк образуется именно в момент причинения повреждения, но не всегда, потому что некоторые повреждения могут быть, скажем так, на отдалении от места причинения, от места приложения травмирующей силы», — отметил Решетун.

Поэтому в судебной медицине в некоторых случаях человека, которого освидетельствовали сразу после травмы, целесообразно осмотреть повторно через день или два. Это позволяет учитывать изменения, которые могли стать заметны не сразу.

При этом размер кровоподтёка не позволяет определить силу удара. Эксперт отметил, что само понятие «сила удара» является слишком абстрактным, а методик, которые позволяли бы вычислить её по повреждению, не существует.

На размер и другие характеристики кровоподтёка влияют предмет, которым было нанесено повреждение, область тела, пол человека, особенности развития сосудов и состояние крови. Поэтому каждый случай требует индивидуальной оценки.

«Судебно-медицинские эксперты стараются такого словосочетания «сила удара» или «сила ударного воздействия» избегать в своём заключении, потому что не существует методик, по которым можно вычислить именно силу удара», — рассказал специалист.

Отдельное внимание Решетун призвал обращать на кровоподтёки, которые появляются без очевидной причины и в большом количестве. По его словам, у некоторых людей такие повреждения действительно возникают даже после незначительного механического воздействия из-за особенностей кожи и сосудов.

Однако беспричинное появление большого количества кровоподтёков может быть связано с нарушениями в организме. В такой ситуации эксперт рекомендует обратиться к врачу, в частности к гематологу, чтобы выяснить причину и при необходимости устранить её.

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