СК не стал возбуждать уголовное дело после смерти Тесака в челябинском СИЗО

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти Максима Марцинкевича, известного как Тесак, в челябинском СИЗО. После его гибели проводилось несколько доследственных проверок, однако все они завершились отказом, рассказал РИА «Новости» адвокат семьи Алексей Михальчик.

По словам защитника, только после жалоб адвокатов проверку возобновляли четыре раза. При этом Михальчик допустил, что дополнительные проверки могли проводиться и по другим основаниям.

Адвокат сообщил, что обжаловать итоговое решение СК не планирует. При этом с версией следствия о самоубийстве он не согласен.

«До сих пор и отец был уверен, и я уверен, как человек, который с юридической стороны в этом разбирался, что уйти из жизни ему помогли», — заявил Михальчик.

Защита ранее просила проверить как версию убийства, так и возможное доведение до самоубийства. Вопросы у адвокатов вызывали в том числе обнаруженные на теле Марцинкевича повреждения.

По словам Михальчика, в камере Тесака велось видеонаблюдение, однако получить записи не удалось. Следствие объяснило это тем, что за две недели до прибытия Марцинкевича камеры повредил удар молнии.