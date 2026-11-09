Петербургский СКА разгромил московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1, причём уже к первому перерыву армейцы отправили в ворота красно-белых пять безответных шайб.

Счёт на четвёртой минуте открыл Василий Глотов. Также авторами шайб в составе хозяев стали Рокко Гримальди, Скотт Уилсон, Сергей Сапего, Никита Недопёкин, оформивший дубль, а также Андрей Педан. Единственную шайбу «Спартака» забросил Максим Комтуа.

В первом периоде после четвёртой пропущенной шайбы после семи бросков тренерский штаб-красно белых заменил вратаря Артёма Загидулина на Евгения Волохина.

Благодаря победе СКА набрал 25 очков в 23 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции. «Спартак» с 30 баллами после 25 встреч располагается на четвёртой строчке. Следующую игру петербуржцы проведут 11 ноября дома против московского «Динамо», а красно-белые 12 ноября примут хабаровский «Амур».

Результат встречи также пошёл в зачёт «Кубка первых», посвящённого 80-летию отечественного хоккея.