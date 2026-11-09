Петербургский СКА под руководством Андрея Разина громит московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Незадолго до окончания второго периода армейцы вели со счётом 6:0.

Хозяева льда обрушили на красно-белых шквал атак уже в стартовой двадцатиминутке. За первый период петербуржцы пять раз поразили ворота соперника, фактически поставив москвичей перед угрозой крупного поражения ещё до первого перерыва.

После возобновления встречи СКА не сбавил оборотов. Уже на второй минуте следующего игрового отрезка армейцы забросили шестую шайбу, доведя преимущество до разгромного.

Примечательно, что петербургской команде для шести голов понадобилось всего 15 бросков в створ. При этом «Спартак» ответил 12 точными бросками, однако ни один из них не принёс москвичам результата.

Таким образом, СКА реализовал 40% своих бросков в створ, продемонстрировав впечатляющую эффективность в атаке. Красно-белые же пока не могут подобрать ключи к воротам соперника.

После четвёртой пропущенной шайбы тренерский штаб «Спартака» заменил голкипера Артёма Загидулина на Евгения Волохина. Это произошло уже на 14-й минуте первого периода, однако остановить результативную серию петербуржцев замена не помогла.

Встреча проходит 9 ноября на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Матч ещё продолжается, на момент написания материала «Спартак» отыграл одну шайбу — 6:1.