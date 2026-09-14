СКА — «Шанхайские Драконы» 15 сентября: первое дерби Петербурга в КХЛ

СКА и «Шанхайские Драконы» 15 сентября впервые встретятся в сезоне КХЛ-2026/27. Рассказываем, во сколько начнётся матч, где смотреть трансляцию и почему новое петербургское дерби уже стало принципиальным.

Первое петербургское дерби нового сезона КХЛ состоится раньше, чем планировалось. СКА и «Шанхайские Драконы» сыграют во вторник, 15 сентября 2026 года, на «СКА Арене». Изначально матч стоял в календаре на 17 сентября, но его перенесли на два дня вперёд.

Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Для Петербурга это не просто очередной матч регулярного чемпионата: с сезона-2026/27 обе команды делят одну арену, а КХЛ уже официально выделяет их противостояние как отдельное дерби Северной столицы.

Когда матч СКА — «Шанхайские Драконы»

Первая встреча СКА и «Шанхайских Драконов» в сезоне КХЛ-2026/27 пройдёт 15 сентября на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Матч: СКА — «Шанхайские Драконы»;

Турнир: регулярный чемпионат КХЛ-2026/27;

Дата: 15 сентября 2026 года;

Начало: 19:30 мск;

Арена: «СКА Арена», Санкт-Петербург.

В первоначальной версии календаря игра была назначена на 17 сентября. Позднее клубы сообщили о переносе на 15-е, поэтому именно эта дата является актуальной.

Почему СКА — «Шанхайские Драконы» теперь петербургское дерби

История этого противостояния только начинается, но у него уже есть всё необходимое для полноценного городского дерби.

После ребрендинга бывшего «Куньлунь Ред Стар» летом 2025 года «Шанхайские Драконы» перебрались на «СКА Арену». В прошлом сезоне китайский клуб и СКА формально были соседями по Петербургу: «Драконы» играли на «СКА Арене», а армейцы — в Ледовом дворце.

Теперь ситуация стала ещё интереснее. В сезоне-2026/27 СКА тоже вернулся на «СКА Арену», и команды фактически делят один домашний стадион.

Поэтому вопрос о «хозяине Петербурга» перестал быть только красивой формулировкой. В одном городе и на одной площадке теперь существуют две команды одной конференции, которым предстоит регулярно встречаться друг с другом.

КХЛ называет СКА — «Шанхайские Драконы» самым молодым дерби в истории Лиги.

Как началось противостояние СКА и «Шанхайских Драконов»

Первое петербургское дерби состоялось 6 сентября 2025 года — и получилось максимально громким.

«Шанхайские Драконы» проводили первый официальный матч после ребрендинга и неожиданно разгромили СКА со счётом 7:4. На двоих команды забросили 11 шайб, а китайский клуб сразу получил одну из самых заметных побед в своей новой истории.

Для СКА поражение оказалось особенно болезненным ещё и потому, что это был первый официальный матч команды под руководством Игоря Ларионова.

Однако продолжение серии полностью осталось за армейцами.

6 ноября 2025 года — 3:2 ОТ;

16 декабря — 4:1;

30 декабря — 3:2;

14 января 2026 года — 5:2;

20 марта — 5:1.

Таким образом, перед новым сезоном счёт по победам в истории именно петербургского дерби — 5:1 в пользу СКА. При этом единственная победа «Драконов» остаётся самой результативной встречей соперников.

В какой форме СКА подходит к дерби

СКА начал чемпионат уверенно и после пяти матчей набрал восемь очков, выйдя на первое место в Западной конференции.

Команда Игоря Ларионова стартовала победой над «Ладой» — 4:3 в овертайме, затем обыграла московское «Динамо» — 5:3 и ещё раз победила тольяттинцев — 2:1 ОТ.

Первое поражение армейцы потерпели 10 сентября от «Спартака» — 1:3. Уже через два дня СКА ответил сухой победой над «Сочи» — 1:0. Единственную шайбу забросил Валентин Зыков, а Сергей Иванов отразил 33 броска.

То есть к городскому дерби СКА подходит с четырьмя победами в пяти стартовых матчах.

Как начали сезон «Шанхайские Драконы»

«Драконы» провели меньше матчей, но стартовали тоже весьма бодро — две победы в трёх встречах.

Причём обе получились драматичными.

В первой игре сезона команда Митча Лава уступала «Нефтехимику» 0:3, но совершила камбэк и выиграла 5:4 в овертайме. Затем было поражение от действующего обладателя Кубка Гагарина «Локомотива» — 1:3.

В Минске «Драконы» снова спасли практически проигранный матч. За три минуты до конца третьего периода Дмитрий Яшкин сравнял счёт во встрече с «Динамо», а в овертайме Бреннан Менелл принёс китайскому клубу победу — 4:3.

После трёх матчей у «Шанхайских Драконов» четыре очка.

Именно умение возвращаться в матчи становится одной из главных особенностей команды на старте чемпионата: дважды за первые три игры «Драконы» уходили от поражения и побеждали за пределами основного времени.

Главная интрига матча СКА — «Шанхайские Драконы»

У СКА есть очевидное историческое преимущество — пять побед подряд в личных встречах. Но именно «Драконы» нанесли армейцам первое поражение в эпоху Игоря Ларионова и сделали это максимально громко — 7:4.

Теперь обстоятельства ещё интереснее.

СКА вернулся на «СКА Арену» и снова воспринимает её как собственный дом. Но для «Шанхайских Драконов» эта же площадка стала домашней ещё год назад.

Поэтому 15 сентября впервые в новом сезоне команды выйдут на лёд арены, которую обе считают своей.

Именно эта деталь может постепенно превратить пока молодое противостояние в полноценный городской конфликт: здесь есть общая арена, шесть очных матчей за сезон, первая сенсационная победа «Драконов» и последующая серия из пяти побед СКА.

Где смотреть СКА — «Шанхайские Драконы» 15 сентября

Матч начнётся 15 сентября в 19:30 по московскому времени.

Игры КХЛ сезона-2026/27 показывают телеканалы KHL и KHL Prime, отдельные встречи выходят на «Матч ТВ» и региональных каналах. Онлайн матчи регулярного чемпионата доступны на «Кинопоиске» в разделе «Спорт» при наличии соответствующей подписки.

Перед началом встречи лучше свериться с актуальной телевизионной программой: конкретное распределение матчей между телеканалами может меняться.

Когда СКА и «Шанхайские Драконы» сыграют ещё

КХЛ специально выделила петербургское дерби в календаре сезона. Всего СКА и «Шанхайские Драконы» должны встретиться шесть раз.

Первая игра была перенесена с 17 на 15 сентября. Остальные встречи запланированы на 27 и 29 декабря 2026 года, 22 января, 10 февраля и 5 марта 2027 года.

И все они теперь будут проходить на одной и той же арене.

Для нового противостояния это почти идеальная конструкция: уже есть громкая история первого матча, реванш СКА, серия армейских побед и общий домашний лёд. Матч 15 сентября покажет, получится ли у «Драконов» снова ударить по фавориту — или СКА продлит свою победную серию в самом молодом дерби КХЛ.