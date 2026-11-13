Задержание основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды в Черногории могло стать результатом прослушки священнослужителей Сербской православной церкви местными спецслужбами. Такое предположение высказал депутат черногорского парламента Милан Кнежевич, обратив внимание на подозрительные обстоятельства операции. Его заявление прозвучало 12 ноября во время парламентских слушаний, сообщает RT со ссылкой на стенограмму заседания.

По мнению политика, ключевую роль могло сыграть сообщение, которое россияне отправили 8 октября протоиерею Остое Кнежевичу, секретарю митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Команда «Рыбаря» собиралась встретиться со священнослужителем, однако уже следующим утром в отель, где находились журналисты, прибыли силовики.

«Это даёт мне право подозревать, что Агентство национальной безопасности прослушивает митрополию Черногорско-Приморскую и господина Остою Кнежевича: я не верю, что это он сообщил агентству, что здесь находятся русские», — заявил депутат.

Кнежевич потребовал от министра внутренних дел Черногории Данило Шарановича объяснить, какое именно преступление совершили Звинчук и его спутники. Парламентарий напомнил, что россияне официально пересекли границу, предъявив документы, а затем несколько дней открыто путешествовали по стране. При этом после задержания у них, по словам депутата, взяли отпечатки пальцев, образцы ДНК и изъяли электронную технику, хотя обвинений не предъявили.

Отдельные вопросы у политика вызвала осведомлённость спецслужб о местонахождении россиян. Кнежевич усомнился, что сотрудники Агентства национальной безопасности могли случайно узнать о планировавшейся встрече с представителем церкви.

Шаранович не стал раскрывать детали операции, сославшись на продолжающееся расследование. Министр пояснил, что после проведения необходимых экспертиз прокуратура определит, имеются ли основания для уголовного преследования. Он также подчеркнул, что спецслужбы и полиция действовали в рамках своих полномочий по обеспечению национальной безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании Михаила Звинчука, его супруги Валерии и ещё троих сотрудников «Рыбаря». Операция прошла утром 9 октября в черногорском Рисане. Власти страны объявили россиян угрозой национальной безопасности и приняли решение об их выдворении. При этом команда проекта утверждала, что находилась в Черногории законно и работала над документальным фильмом о православной церкви и отношении местных жителей к России.

После задержания Звинчук рассказал о намерении судиться с черногорскими властями из-за конфискованного оборудования. По его словам, сотрудники полиции разделили участников группы и допрашивали каждого отдельно. В ночь на 10 октября журналисты прибыли в Белград, а уже 11 октября вернулись в Россию после принудительной высылки.