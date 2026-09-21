Подразделения запрещённой в России террористической организации «Азов»* оказывали упорное сопротивление в районе Золотого Колодезя и пытались заходить в тыл ВС РФ небольшими группами. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель командира штурмовой роты 35-й гвардейской бригады группировки «Центр» Денис Солодовников.

По его словам, противник пытался перенять российскую тактику «просачивания». Военнослужащие двигались двойками и тройками по соседним лесополосам, рассчитывая незаметно выйти за позиции штурмовиков.

Такие группы, утверждает Солодовников, обнаруживали операторы российских FPV-дронов. Это позволяло пресекать попытки проникновения в тыл.

Особенно тяжёлые столкновения происходили на подступах к населённому пункту. Штурмовые подразделения заняли одну из лесополос, после чего противник, по словам замкомандира роты, практически ежедневно направлял туда новые силы и пытался вернуть позиции.

Солодовников отметил, что бои осложнялись особенностями местности. Рядом расположены карьеры, а лесополосы прерываются открытыми участками, из-за чего обе стороны старались использовать скрытное перемещение небольшими группами.

Минобороны России 18 сентября сообщило об освобождении Золотого Колодезя, расположенного возле трассы на Доброполье и Дружковку. В тот же день Life.ru разбирал обстановку на этом участке фронта, где в боях активно применялись беспилотники, артиллерия и авиация. Ранее российские военкоры отмечали, что расчёты БПЛА играют ключевую роль в продвижении через лесополосы, выявляя позиции перед движением штурмовых групп. После занятия населённого пункта российские подразделения продолжают действовать на Добропольском направлении.

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