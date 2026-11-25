В Казахстане установили личности троих школьников, подозреваемых в разрушении памятной стелы на месте захоронения 72 неизвестных бойцов Красной армии в Таразе. Ими оказались ученики седьмого класса одной из местных школ, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Подростков доставили в полицию и поставили на профилактический учёт. Их родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Правоохранители также направили представления в управление образования и комиссию по делам несовершеннолетних. От них потребовали устранить причины и условия, способствовавшие совершению правонарушения.

«Полиция подчеркивает: любые проявления вандализма недопустимы и будут жестко пресекаться. Ни один подобный факт не останется без правового реагирования», — подчеркнули в ведомстве. Мотивы подростков пока не раскрываются.

Напомним, о разрушении памятника красноармейцам стало известно 18 ноября. Мемориал, установленный на месте захоронения советских бойцов, умерших от ран в эвакуационных госпиталях в годы Великой Отечественной войны, открыли после масштабной реконструкции всего месяцем ранее. Работы проводились за счёт российской стороны. После инцидента генконсульство РФ в Алма-Ате направило дипломатическую ноту в МИД Казахстана, а местная полиция возбудила уголовное дело. Российское посольство расценило произошедшее как политическую экстремистскую акцию. Уже 20 ноября местные власти полностью восстановили повреждённую стелу, за что российские дипломаты выразили им благодарность.