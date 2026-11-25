72 бойца и разбитая память: кто разрушил памятник красноармейцам в Казахстане
В Казахстане троих школьников заподозрили в разрушении стелы красноармейцам
Обложка © Telegram / Генконсульство России в Алма-Ате
В Казахстане установили личности троих школьников, подозреваемых в разрушении памятной стелы на месте захоронения 72 неизвестных бойцов Красной армии в Таразе. Ими оказались ученики седьмого класса одной из местных школ, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Подростков доставили в полицию и поставили на профилактический учёт. Их родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Правоохранители также направили представления в управление образования и комиссию по делам несовершеннолетних. От них потребовали устранить причины и условия, способствовавшие совершению правонарушения.
«Полиция подчеркивает: любые проявления вандализма недопустимы и будут жестко пресекаться. Ни один подобный факт не останется без правового реагирования», — подчеркнули в ведомстве. Мотивы подростков пока не раскрываются.
Напомним, о разрушении памятника красноармейцам стало известно 18 ноября. Мемориал, установленный на месте захоронения советских бойцов, умерших от ран в эвакуационных госпиталях в годы Великой Отечественной войны, открыли после масштабной реконструкции всего месяцем ранее. Работы проводились за счёт российской стороны. После инцидента генконсульство РФ в Алма-Ате направило дипломатическую ноту в МИД Казахстана, а местная полиция возбудила уголовное дело. Российское посольство расценило произошедшее как политическую экстремистскую акцию. Уже 20 ноября местные власти полностью восстановили повреждённую стелу, за что российские дипломаты выразили им благодарность.
Больше новостей о резонансных правонарушениях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.