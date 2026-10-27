Следствие завершило расследование дела миллиардера Ибрагима Сулейманова

Следствие завершило работу по уголовному делу самого скрытного миллиардера России Ибрагима Сулейманова. Со следующей недели обвиняемые начнут изучать материалы, собранные по делу, сообщает РИА «Новости».

Согласно источнику, фигурантов уже уведомили об окончании предварительного следствия. Московский суд арестовал Сулейманова год назад. Ему вменяют организацию двух убийств и покушения на убийство. Кроме того, по данным следствия, у фигуранта дела есть судимости за мошенничество и отмывание денег. Ранее суд отправил в следственный изолятор двух мужчин, обвиняемых в пособничестве Сулейманову по делу о покушении.

А ранее военный суд приговорил 54-летнего предпринимателя из Курска к 25 годам лишения свободы по делу о покушении на теракт и подготовке к посягательству на жизнь государственного деятеля. Первые семь лет осуждённый должен провести в тюрьме, оставшиеся 18 лет — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил два штрафа — на 1,6 млн и 60 тысяч рублей.