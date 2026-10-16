«Слова Путина не останутся пустыми»: Как Россия ответит Франции на захват танкера DF Peak

Россия может ответить на задержание танкера DF Peak досмотром судов, связанных с Францией или Великобританией, считает военный эксперт Василий Дандыкин. По его оценке, если Париж не отпустит танкер, такая акция возможна в течение нескольких недель.

При этом ответ необязательно последует в Индийском океане. Основные силы российского флота сосредоточены в Северном и Тихоокеанском регионах. Среди возможных мер специалист назвал усиление контроля иностранных судов на Северном морском пути, в Чёрном и Балтийском морях.

«Это не эскалация, это паритет. Слова Путина не останутся пустыми», — заявил собеседник сайта MK.ru.

Он рассматривает задержание DF Peak как часть западной кампании против российского судоходства. Риск прямого столкновения на море существует, однако обе стороны будут учитывать возможные последствия своих действий.

Напомним, 12 октября, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании танкера DF Peak в Индийском океане. Париж объяснил действия подозрениями в использовании ложного флага и незаконной перевозке топлива. 15 октября замглавы МИД России Александр Грушко назвал произошедшее пиратством и нарушением международного права.