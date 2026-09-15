Словно только вышел из студии: На Новодевичьем кладбище появился памятник Игорю Кириллову

На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник легендарному советскому диктору Игорю Кириллову в день, когда ему исполнилось бы 94 года. Автором монумента стал скульптор Айдын Зейналов.







Фигура выполнена в полный рост и напоминает телеведущего, только что покинувшего студию. По замыслу автора, образ будто приглашает человека пройти рядом. Церемонию посетили коллеги и люди, много лет работавшие с Кирилловым на телевидении.

Народная артистка РСФСР Анна Шатилова вспомнила необыкновенное владение русским языком своего многолетнего партнёра по программе «Время». По её словам, уровень речи был настолько высоким, что ему практически не требовался словарь. Она также рассказала о прекрасном чувстве юмора коллеги.

На открытии выступил и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он назвал Кириллова символом нескольких послевоенных десятилетий Советского Союза и напомнил, что именно его голос сопровождал сообщения о запуске первого спутника и полёте первого космонавта. Руководитель телеканала также отметил знаменитый серебряный баритон ведущего, которым для миллионов зрителей звучала страна.